"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски

С 2021 года московский парк наземного общественного транспорта, согласно планам мэрии, будет обновляться только за счет электробусов
. Как стало известно "Медузе"
, мэр Москвы Сергей Собянин намерен запустить первые маршруты электробусов в День города, за неделю до выборов. Столице это обойдется в 12,7 миллиарда рублей.
По данным издания, первые электробусы начнут курсировать по маршруту N36 от ВДНХ до Вагоноремонтной улицы. "Медуза" также публикует карту других предполагаемых маршрутов - в основном они затрагивают север, северо-восток и восток Москвы. На помеченных участках планируется установить зарядные станции.
Изначально предполагалось, что осенью электробусы начнут ездить и в центре Москвы, например по Садовому кольцу (знаменитый маршрут "Б"), но сроки сдвинулись до лета 2019 года. По данным издания, причина в том, что чиновники опасаются проблем с электричеством из-за резких скачков напряжения, связанных с зарядкой электробусов.
Итоговая цена одного электробуса должна составить около 33,5 миллиона рублей плюс 3,5 миллиона рублей в год на обслуживание транспорта. Необходимые Москве электробусы производятся в Белоруссии и Финляндии, но под техническое задание подходят только электробусы компаний "Ростеха" и Олега Дерипаски.
Первый электробус производит в Башкирии корпорация "КамАЗ", основным акционером которой является холдинг "Ростех". Второй электробус, подходящий под техническое задание, производится на подмосковном заводе ЛИАЗ, которым владеет холдинг "Русские машины", входящий в группу компаний "Базовый элемент" Дерипаски.
Электронику же делает частная российская компания Drive Electro. Первый ее опыт создания электробусов был не очень удачным - машины, запущенные на нескольких маршрутах в Новосибирске в 2012 году, часто и непредсказуемо останавливались прямо на дороге, отмечает "Медуза".