"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски

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9 апреля 2018 г. Первые столичные электробусы выйдут на линию до сентября

Электробусы оснастят самым современным оборудованием, в том числе системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигацией. При этом зарядные станции будут унифицированы для электробусов всех производителей.

30 декабря 2017 г. В новом году москвичи получат 29 новых маршрутов наземного транспорта и электробусы

22 июля 2017 г. Электробусы станут общественным транспортом в Москве через 3 года