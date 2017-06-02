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"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски
4 мая 2018 г. | Время публикации 17:53 | Последние изменения 18:27
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
С 2021 года московский парк наземного общественного транспорта, согласно планам мэрии, будет обновляться только за счет электробусов. Как стало известно "Медузе", мэр Москвы Сергей Собянин намерен запустить первые маршруты электробусов в День города, за неделю до выборов. Столице это обойдется в 12,7 миллиарда рублей.

По данным издания, первые электробусы начнут курсировать по маршруту N36 от ВДНХ до Вагоноремонтной улицы. "Медуза" также публикует карту других предполагаемых маршрутов - в основном они затрагивают север, северо-восток и восток Москвы. На помеченных участках планируется установить зарядные станции.



Изначально предполагалось, что осенью электробусы начнут ездить и в центре Москвы, например по Садовому кольцу (знаменитый маршрут "Б"), но сроки сдвинулись до лета 2019 года. По данным издания, причина в том, что чиновники опасаются проблем с электричеством из-за резких скачков напряжения, связанных с зарядкой электробусов.

Итоговая цена одного электробуса должна составить около 33,5 миллиона рублей плюс 3,5 миллиона рублей в год на обслуживание транспорта. Необходимые Москве электробусы производятся в Белоруссии и Финляндии, но под техническое задание подходят только электробусы компаний "Ростеха" и Олега Дерипаски.

Первый электробус производит в Башкирии корпорация "КамАЗ", основным акционером которой является холдинг "Ростех". Второй электробус, подходящий под техническое задание, производится на подмосковном заводе ЛИАЗ, которым владеет холдинг "Русские машины", входящий в группу компаний "Базовый элемент" Дерипаски.

Электронику же делает частная российская компания Drive Electro. Первый ее опыт создания электробусов был не очень удачным - машины, запущенные на нескольких маршрутах в Новосибирске в 2012 году, часто и непредсказуемо останавливались прямо на дороге, отмечает "Медуза".
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