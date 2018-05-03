Двое китайских туристов остаются в тяжелом состоянии после аварии с повозкой в Коломенском

В СМИ появились подробности аварии в московском парке "Коломенское", где накануне опрокинулась конная повозка с пассажирами
. Так, двое туристов из Китая, пострадавшие в аварии, находятся в экстренной реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили РИА "Новости"
в НИИ имени Склифосовского.
По данным агентства "Москва"
, извозчик, управлявший конной повозкой, не справился с управлением из-за испуга коня. Как рассказал директор музея Сергей Худяков, управлявший повозкой извозчик работает на этой должности более четырех лет.
"Одиннадцатилетний конь по кличке Блиндаж, который работает в Коломенском уже семь лет, испугался и повел себя неадекватно. Данный маршрут существует уже более десяти лет, и до сих пор ни одного подобного происшествия не было зафиксировано", — рассказал Худяков.
Напомним, инцидент произошел накануне вечером: сообщалось, что все пострадавшие - женщины, как минимум трое из них - китайские туристки в возрасте от 64, 65 лет и 71 года. Еще одна пострадавшая - 21-летняя россиянка. Всех пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в 7-ю горбольницу, НИИ имени Склифосовского и больницу имени Боткина.