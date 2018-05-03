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Двое китайских туристов остаются в тяжелом состоянии после аварии с повозкой в Коломенском
4 мая 2018 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 14:58
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
В СМИ появились подробности аварии в московском парке "Коломенское", где накануне опрокинулась конная повозка с пассажирами. Так, двое туристов из Китая, пострадавшие в аварии, находятся в экстренной реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили РИА "Новости" в НИИ имени Склифосовского.

По данным агентства "Москва", извозчик, управлявший конной повозкой, не справился с управлением из-за испуга коня. Как рассказал директор музея Сергей Худяков, управлявший повозкой извозчик работает на этой должности более четырех лет. "Одиннадцатилетний конь по кличке Блиндаж, который работает в Коломенском уже семь лет, испугался и повел себя неадекватно. Данный маршрут существует уже более десяти лет, и до сих пор ни одного подобного происшествия не было зафиксировано", — рассказал Худяков.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером: сообщалось, что все пострадавшие - женщины, как минимум трое из них - китайские туристки в возрасте от 64, 65 лет и 71 года. Еще одна пострадавшая - 21-летняя россиянка. Всех пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в 7-ю горбольницу, НИИ имени Склифосовского и больницу имени Боткина.
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