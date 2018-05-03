Двое китайских туристов остаются в тяжелом состоянии после аварии с повозкой в Коломенском

3 мая 2018 г. Повозка с пассажирами опрокинулась в парке "Коломенское", пострадали 5 человек

По данным СМИ, конная повозка врезалась в дерево. Все пострадавшие - женщины, как минимум трое из них - китайские туристки в возрасте от 64 лет до 71 года. Для эвакуации раненых на место вылетали два санитарных вертолета.