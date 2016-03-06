В Одинцовском районе могут вырубить почти 39 гектаров леса ради многоэтажной застройки Рубрики: Областная инфраструктура

Moscow-Live.ru



Как рассказала одна из активисток, в конце прошлого года на публичных слушаниях Одинцовского района жителям сообщили, что четыре участка Липкинского леса входят в категорию земель с правом на индивидуальное жилое строительство. Если Одинцовская администрация примет генплан застройки района, разрабатываемый Мособлархитектурой, на месте 340-летнего реликтового леса могут появиться многоэтажные дома. Обращения в администрацию района, Генпрокуратуру и администрацию губернатора области результатов не дали.



Пытаясь разобраться в ситуации, жители запросили выписку из кадастра и выяснили, что участками владеет ЗАО "Агрокомплекс Горки-2", хозяева которых получили в СМИ прозвище "королей Рублевки". Еще в 2010 году при бывшем губернаторе Московской области Борисе Громове участки этого ЗАО были переведены из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с разрешением индивидуального жилого строительства.



Теперь, помимо повторных обращений в администрацию района и губернатора Подмосковья, активисты намерены обратить на ситуацию внимание Минприроды, указывая на то, что от вырубки пострадает и большое количество животных, для которых Липкинский лес — естественная среда обитания. Защитники леса надеются, что проблему удастся решить мирным путем, подобно тому, как это было сделано в 2016 году. Тогда народному сходу удалось остановить многоэтажное строительство в селе Козино, причем среди протестующих были известные артисты



Как отмечает лидер движения "Экологическая оборона Московской области" Евгения Чирикова, власти продолжают застраивать районы Подмосковья, так как в ближайших от столицы районах место для потенциального жилья уже закончилось лет пять назад. При этом застройщики совершенно не задумываются об инфраструктуре и, в частности, об обострившейся в последнее время мусорной проблеме. "Вот застроят они этот район. А что с мусором? Раздельного сбора как не было, так и нет. Такая застройка приведет к таким же проблемам, как мы видим в Волоколамске", - утверждает правозащитница. По ее словам, проблему можно решить при помощи массовых акций и освещения ситуации в СМИ.



Подобные ситуации в регионе не редкость: так, накануне майских праздников в районе подмосковной деревни Раздоры и поселка Барвиха вырубили



В Одинцовском районе Подмосковья могут вырубить почти 39 гектаров Липкинского леса ради многоэтажной застройки. Лес находится рядом с Рублевкой и Звенигородом: как сообщает портал mbk.sobchakprotivvseh.ru , жители окрестностей узнали об этом только в декабре 2017 года.Как рассказала одна из активисток, в конце прошлого года на публичных слушаниях Одинцовского района жителям сообщили, что четыре участка Липкинского леса входят в категорию земель с правом на индивидуальное жилое строительство. Если Одинцовская администрация примет генплан застройки района, разрабатываемый Мособлархитектурой, на месте 340-летнего реликтового леса могут появиться многоэтажные дома. Обращения в администрацию района, Генпрокуратуру и администрацию губернатора области результатов не дали.Пытаясь разобраться в ситуации, жители запросили выписку из кадастра и выяснили, что участками владеет ЗАО "Агрокомплекс Горки-2", хозяева которых получили в СМИ прозвище "королей Рублевки". Еще в 2010 году при бывшем губернаторе Московской области Борисе Громове участки этого ЗАО были переведены из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с разрешением индивидуального жилого строительства.Теперь, помимо повторных обращений в администрацию района и губернатора Подмосковья, активисты намерены обратить на ситуацию внимание Минприроды, указывая на то, что от вырубки пострадает и большое количество животных, для которых Липкинский лес — естественная среда обитания. Защитники леса надеются, что проблему удастся решить мирным путем, подобно тому, как это было сделано в 2016 году. Тогда народному сходу удалось остановить многоэтажное строительство в селе Козино, причем среди протестующих были известные артисты Олег Анофриев и Максим Галкин. В итоге строительство не состоялось.Как отмечает лидер движения "Экологическая оборона Московской области" Евгения Чирикова, власти продолжают застраивать районы Подмосковья, так как в ближайших от столицы районах место для потенциального жилья уже закончилось лет пять назад. При этом застройщики совершенно не задумываются об инфраструктуре и, в частности, об обострившейся в последнее время мусорной проблеме. "Вот застроят они этот район. А что с мусором? Раздельного сбора как не было, так и нет. Такая застройка приведет к таким же проблемам, как мы видим в Волоколамске", - утверждает правозащитница. По ее словам, проблему можно решить при помощи массовых акций и освещения ситуации в СМИ.Подобные ситуации в регионе не редкость: так, накануне майских праздников в районе подмосковной деревни Раздоры и поселка Барвиха вырубили двухсотлетний сосновый бор . Как отмечают местные активисты, вырубка велась под предлогом борьбы с еловым короедом, однако в этом лесу не было елей. Не помешал массовому уничтожению деревьев и тот факт, что бор входил в состав особо охраняемой природной территории, которую местные чиновники многозначительно обещали защитить "и от короеда, и от других деятелей".



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