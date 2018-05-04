NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
мая
pda
Поиск
Архив

Улицы в центре перекроют в связи с проведением мотофестиваля
4 мая 2018 г. | Время публикации 12:50 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Автотранспорт  
 
Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей
Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет перекрыто в течение дня в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018. Об этом агентству "Москва" сообщили в информационном центре транспортного комплекса.

Так, с 11:30 перекрытия действуют на улице Садовая-Спасская, проспекте Мира, Садовом кольце от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымском проезде, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского. Движение будет открыто по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, 5 мая с 6:30 до 11:30 движение будет полностью перекрыто на проспекте Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой. С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая полностью перекроют Университетский проспект, Университетскую площадь и улицу Косыгина.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.05.2018   18:46
5
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 4 мая 2018 г. // Последняя новость 18:23
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>