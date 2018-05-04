Улицы в центре перекроют в связи с проведением мотофестиваля Рубрики: Автотранспорт

Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей



Так, с 11:30 перекрытия действуют на улице Садовая-Спасская, проспекте Мира, Садовом кольце от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымском проезде, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского. Движение будет открыто по мере прохождения мотоколонны.



Кроме того, 5 мая с 6:30 до 11:30 движение будет полностью перекрыто на проспекте Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой. С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая полностью перекроют Университетский проспект, Университетскую площадь и улицу Косыгина. Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет перекрыто в течение дня в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018. Об этом агентству "Москва" сообщили в информационном центре транспортного комплекса.Так, с 11:30 перекрытия действуют на улице Садовая-Спасская, проспекте Мира, Садовом кольце от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымском проезде, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского. Движение будет открыто по мере прохождения мотоколонны.Кроме того, 5 мая с 6:30 до 11:30 движение будет полностью перекрыто на проспекте Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой. С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая полностью перекроют Университетский проспект, Университетскую площадь и улицу Косыгина.



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