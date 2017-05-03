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СМИ подсчитали стоимость подготовки ко Дню Победы: на сувениры и гулянья выделено больше, чем на авиапарад
4 мая 2018 г. | Время публикации 16:14
Рубрики: Экономика  
 
Moscow-Live.ru
Празднование Дня Победы в Москве в этом году обойдется примерно в ту же сумму, что и в прошлом - более 455 миллионов рублей, подсчитал Daily Storm, изучив портал госзакупок. Самый крупный тендер на 172 миллиона рублей заключен на перевозку участников парада. В прошлом году аналогичная закупка обошлась Минобороны в 150 миллионов рублей.

Праздничное оформление Красной площади и Васильевского спуска, а также световые и звуковые представления стоят 53 миллиона рублей. На сувениры (бейсболки, значки, сборную модель БМ-13 "Катюша") ушло 23,5 миллиона рублей. На полиграфическую продукцию, включая пригласительные на торжественный прием и программу военного парада, - около 3,3 миллиона.

Не менее 15,9 миллиона рублей тратится на авиационную часть парада. Например, для полета двух Ту-160 потребуется топлива на 684 тысячи рублей. В прошлом году воздушную часть парада пришлось отменить из-за непогоды. При этом мэрия Москвы выделяла 98 миллионов рублей на обеспечение хорошей погоды, а подрядчик - "Агентство атмосферных технологий" - получил 30-процентный авансовый платеж за этот этап работ.

Немногим меньше авиапарада стоит техническое обеспечение шествия "Бессмертный полк" - 13,5 миллиона рублей. Еще миллион получил фонд "Народный проект" депутата-единоросса Николая Земцова на заседание по подготовке акции.

Внушительная сумма уйдет на организацию народных гуляний в Екатерининском парке, на аллее Космонавтов и площади трех вокзалов - более 30 миллионов рублей. Программы должны "способствовать нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, уважительному отношению к старшему поколению и людям в военной форме, историческому и культурному прошлому своего народа, города".

Концерт и празднование Дня Победы на Поклонной горе обойдется в 14 миллионов рублей, 12 миллионов стоит праздник с выступлением группы в стиле "классический кроссовер" у храма Христа Спасителя. В документации отмечено, что на это нужно получить "высочайшее благословение от патриарха Московского и всея Руси". Около 2,8 миллиона рублей потратят на салют в парках.
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