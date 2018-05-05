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Выходные в столице будут дождливыми
4 мая 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Выходные в столичном регионе будут дождливыми, сообщает Гидрометцентр России В субботу, 5 мая, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 12-14, по области 9-14 градусов тепла, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, температура в Москве 24-26, по области 21-26 градусов тепла, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 6 мая, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура в Москве 11-13, по области 8-13 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.
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