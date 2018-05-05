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Три бассейна и 25 зон отдыха откроются летом в столичных парках
4 мая 2018 г. | Время публикации 19:00 | Последние изменения 19:17
Рубрики: Развлечения  
 
Агентство городских новостей Москва
Три бассейна и 25 зон отдыха, в том числе у воды, будут работать летом в парках Москвы. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе "Мосгорпарка", два стационарных бассейна будут работать в парке "Сокольники", еще один понтонный бассейн откроется в парке "Фили". Они начнут работать с наступлением тепла.

Также в летнем сезоне начнут работу зоны массового отдыха и зоны отдыха у воды без купания. В частности, зоны отдыха откроются в парках "Красногвардейские пруды", Измайловском, Лианозовском, Гончаровском парках, у прудов "Радуга", "Сокольники", "Фили", 50-летия Октября, у зоны отдыха "Борисовские пруды", в усадьбах Воронцово, Коломенское, Алтуфьево, Люблино, Царицыно.

Помимо этого, московские парки предложат москвичам и гостям столицы необычные развлечения. Так, в усадьбе Воронцово можно научиться ходить по воде в зорбах - больших прозрачных шарах, в Измайловском парке - покататься на космическом фантастаре, а в саду имени Баумана - поучаствовать в квестах на английском языке. А пенсионеры смогут бесплатно поиграть на бильярде в парке "Сокольники".
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