В подмосковной Рузе откроют две временные свалки из-за того, что вывозить мусор стало некуда Рубрики: Областная инфраструктура

Moscow-Live.ru



Одна временная свалка откроется в районе Минского шоссе, возле бывшей военной базы (ориентир - деревня Петрищево). Вторая - вблизи Новорижского шоссе в промзоне бывшего Сычевского горно-обогатительного комбината на месте строительства комплекса переработки отходов "Экотехнопарк".



Обустройство второй площадки уже завершается, отметил Тарханов. Там создана система для сбора возможного фильтрата, укладывается мембрана. Отходы будут накрыты герметичным материалом, не пропускающим неприятный запах. Тарханов отметил, что временная площадка подготовлена по проекту, который разработан экологами и согласован минэкологии региона.



"По законодательству на временной площадке мусор может находиться до 11 месяцев. По нашим планам, это составит 3-4 недели, пока полигоны не начнут его системно принимать", - сообщил глава округа. Он предложил жителям обсудить этот вопрос в пятницу вечером на общественных обсуждениях в администрации. "После обсуждений любой желающий сможет проехать на специально предоставленном автобусе на временную площадку и лично ее проинспектировать", - добавил Тарханов.



Мусорные полигоны в Рузе закрылись несколько лет назад. В начале апреля Тарханов говорил, что свалки в других районах Подмосковья принимают мусор с перебоями и возвращают его в округ. Глава мусоровывозящей компании муниципалитета ООО "Сантехмонтаж-Руза" Наталья Сычева отмечала, что вывозить мусор некуда, а с началом дачного сезона ситуация усугубится. В пресс-службе округа поясняли, что сложности возникли после того, как полигоны "Ядрово" и "Храброво" перестали принимать отходы.



Между тем жители Рузы продолжают жаловаться на закрытый местный полигон "Аннино". По их словам, он все еще принимает мусор, там также неоднократно тушили В подмосковной Рузе определили два места временного размещения отходов "для решения проблемы мусорного коллапса". Об этом сообщил в своем Instagram глава Рузского округа Максим Тарханов. Площадки планируется использовать до тех пор, пока полигоны не начнут "системно принимать" мусор.Одна временная свалка откроется в районе Минского шоссе, возле бывшей военной базы (ориентир - деревня Петрищево). Вторая - вблизи Новорижского шоссе в промзоне бывшего Сычевского горно-обогатительного комбината на месте строительства комплекса переработки отходов "Экотехнопарк".Обустройство второй площадки уже завершается, отметил Тарханов. Там создана система для сбора возможного фильтрата, укладывается мембрана. Отходы будут накрыты герметичным материалом, не пропускающим неприятный запах. Тарханов отметил, что временная площадка подготовлена по проекту, который разработан экологами и согласован минэкологии региона."По законодательству на временной площадке мусор может находиться до 11 месяцев. По нашим планам, это составит 3-4 недели, пока полигоны не начнут его системно принимать", - сообщил глава округа. Он предложил жителям обсудить этот вопрос в пятницу вечером на общественных обсуждениях в администрации. "После обсуждений любой желающий сможет проехать на специально предоставленном автобусе на временную площадку и лично ее проинспектировать", - добавил Тарханов.Мусорные полигоны в Рузе закрылись несколько лет назад. В начале апреля Тарханов говорил, что свалки в других районах Подмосковья принимают мусор с перебоями и возвращают его в округ. Глава мусоровывозящей компании муниципалитета ООО "Сантехмонтаж-Руза" Наталья Сычева отмечала, что вывозить мусор некуда, а с началом дачного сезона ситуация усугубится. В пресс-службе округа поясняли, что сложности возникли после того, как полигоны "Ядрово" и "Храброво" перестали принимать отходы.Между тем жители Рузы продолжают жаловаться на закрытый местный полигон "Аннино". По их словам, он все еще принимает мусор, там также неоднократно тушили возгорания



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