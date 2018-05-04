МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Москве и Подмосковье Рубрики: Погода

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Гидрометцентр в свою очередь объявил на 5 мая желтый уровень опасности погоды в Московском регионе из-за усиления ветра до 12-17 метров в секунду и вероятности грозы. Шквалистый ветер ожидается в Москве и в воскресенье. По данным Гидрометцентра, за выходные в столице может выпасть четверть майской нормы осадков.



"Под утро субботы ожидается выпадение около 3 мм дождей, которые местами будут сопровождаться грозами. Основные осадки ожидаются в воскресенье, когда может выпасть до 10 мм", - сообщили региональное управления МЧС предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о грозе и усилении ветра 4 мая. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В субботу в Московской области также ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду.Гидрометцентр в свою очередь объявил на 5 мая желтый уровень опасности погоды в Московском регионе из-за усиления ветра до 12-17 метров в секунду и вероятности грозы. Шквалистый ветер ожидается в Москве и в воскресенье. По данным Гидрометцентра, за выходные в столице может выпасть четверть майской нормы осадков."Под утро субботы ожидается выпадение около 3 мм дождей, которые местами будут сопровождаться грозами. Основные осадки ожидаются в воскресенье, когда может выпасть до 10 мм", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. По прогнозам синоптиков, в субботу днем воздух прогреется до 23-25 градусов, в ночь на воскресенье похолодает до 11-13 градусов, днем не выше 18-20 градусов.



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