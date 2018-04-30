Власти Москвы разрешили повторный митинг против действий Роскомнадзора 13 мая

Москва, 30 апреля 2018 года | Reuters
Власти Москвы согласовали проведение шествия и митинга 13 мая на проспекте Академика Сахарова против ограничения доступа к интернет-ресурсам и против действий Роскомнадзора. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
По его словам, заявка поступила "практически от тех же лиц", которые организовали митинг против блокировки Telegram 30 апреля
. Изначально заявители планировали пройти шествием по Лубянской до Славянской площади. Черников отметил, что столичные власти согласовали мероприятие, учитывая "успешное проведение" предыдущего митинга, но предложили изменить место.
"Мы надеемся, что стороны придут к компромиссу. Есть опыт проведения подобного мероприятия на проспекте Академика Сахарова. В скором времени, я полагаю, мероприятие будет согласовано", - цитирует Черникова РИАМО
.
Глава департамента добавил, что митинг предлагается провести с 14:00 до 16:00. Заявленное число участников - пять тысяч человек. Митинг против блокировки Telegram 30 апреля был организован Либертарианской партией России при поддержке Общества защиты интернета. По данным столичной полиции, акцию посетили 7,5 тысячи человек. Организация "Белый счетчик"
сообщила о более чем 12 тысячах участников.