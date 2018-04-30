Власти Москвы разрешили повторный митинг против действий Роскомнадзора 13 мая

30 апреля 2018 г. В центре Москвы прошел митинг против блокировки Telegram (ВИДЕО)

На митинг пришли более 11 тысяч человек. Неподалеку дежурили около десятка автобусов Росгвардии. Обошлось без значительных инцидентов и задержаний. Мероприятие посетил Алексей Навальный, он выступил перед собравшимися со сцены.