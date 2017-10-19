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В центре Москвы пятеро неизвестных ограбили менеджера на 5 млн рублей
4 ноября 2017 г. | Время публикации 10:55 | Последние изменения 12:08
Рубрики: Криминал  
 
Архив NEWSru.com
В центре столицы менеджера одной из компаний ограбили на 5 млн рублей. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу. Как поясняется, в полицию обратился 33-летний менеджер по закупкам одной из столичных компаний и заявил об ограблении по адресу: Зубовский бульвар, д. 17.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая словами потерпевшему, открыто похитили у него сумку, в которой находились 5 млн 50 тыс. руб. (деньги личные) и личные документы. После чего скрылись на двух автомобилях", – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".
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Суббота, 4 ноября 2017 г. // Последняя новость 14:34
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