В центре Москвы пятеро неизвестных ограбили менеджера на 5 млн рублей Рубрики: Криминал

Архив NEWSru.com



"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая словами потерпевшему, открыто похитили у него сумку, в которой находились 5 млн 50 тыс. руб. (деньги личные) и личные документы. После чего скрылись на двух автомобилях", – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". В центре столицы менеджера одной из компаний ограбили на 5 млн рублей. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу. Как поясняется, в полицию обратился 33-летний менеджер по закупкам одной из столичных компаний и заявил об ограблении по адресу: Зубовский бульвар, д. 17."Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая словами потерпевшему, открыто похитили у него сумку, в которой находились 5 млн 50 тыс. руб. (деньги личные) и личные документы. После чего скрылись на двух автомобилях", – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".



Предыдущая статья | Следующая статья

