В "Лужниках" проходит митинг-концерт "Россия объединяет!" для "согнанных" бюджетников Рубрики: Общество

© РИА Новости / Владимир Астапкович



Между тем люди в соцсетях ранее жаловались, что их принудительно заставляют идти на мероприятие под угрозой увольнения, а также в обмен на отгулы. В частности, организованно пойдут на праздник работники бюджетной сферы, некоторые студенты, члены "Единой России", ЛДПР и партии "Родина", а также представители основных религиозных конфессий.



В частности о том же самом написал волонтер и консультант НКО, руководитель подготовки наблюдателей в федеральном штабе оппозиционера Алексея Навального Николай Левшиц в своем



В свою очередь журналист "Эха Москвы" стал очевидцем сбора в метро тех, "кого по разнарядке отправили на праздничный митинг-концерт". "Из-за толп, стекавшихся в Лужники, метро выглядело совсем не по-субботнему. Некоторые собирались коллективами еще даже не на "красной", а на других ветках, и уже оттуда ехали все вместе. Отличительная черта сбора участников подобных мероприятий (с 2011 года их, кажется, начали называть "путингами") – непременный старший группы, проверяющий явку по списку", –



Председатель Общественной палаты города Москвы, ранее поддержавшей инициативу о проведении митинга-концерта, Константин Ремчуков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что ему об этом "ничего не известно", подчеркнув, что подобная информация должна иметь "доказательную базу".



"Нет, ничего не известно. Более того, я считаю, что это принципиальная вещь – никого никуда не сгонять, и, по-моему, туда люди придут, потому что хороший концерт, потому что есть возможность посмотреть "Лужники" после реставрации. Все бесплатно, хорошая программа еды в парке "Лужников" перед стадионом. Просто тусануться в праздничный день", – сказал Ремчуков. Сведения о том, что на митинг-концерт "Россия объединяет!" в День народного единства якобы будут "сгонять людей", появились в соцсетях за несколько дней до мероприятия, сообщает "Эхо Москвы" . В "Лужниках" запланированы выступления известных артистов, общественных деятелей и представителей гражданского общества. В ряде объявлений и анонсов говорится, что ожидается выступление Владимира Путина, отмечает радиостанция Между тем люди в соцсетях ранее жаловались, что их принудительно заставляют идти на мероприятие под угрозой увольнения, а также в обмен на отгулы. В частности, организованно пойдут на праздник работники бюджетной сферы, некоторые студенты, члены "Единой России", ЛДПР и партии "Родина", а также представители основных религиозных конфессий.В частности о том же самом написал волонтер и консультант НКО, руководитель подготовки наблюдателей в федеральном штабе оппозиционера Алексея Навального Николай Левшиц в своем Twitter . "Уже три источника мне подтвердили, что завтра на День народного единства в "Лужники" сгоняют 100 000 человек. Какое же позорище", – говорится в одном из постов Левшица. "Смотрите, завтра сгоняют людей в "Лужники". На разгон облаков потратили почти 200 млн рублей . Уж не объявит ли кое-кто завтра о выдвижении?" – добавил он.В свою очередь журналист "Эха Москвы" стал очевидцем сбора в метро тех, "кого по разнарядке отправили на праздничный митинг-концерт". "Из-за толп, стекавшихся в Лужники, метро выглядело совсем не по-субботнему. Некоторые собирались коллективами еще даже не на "красной", а на других ветках, и уже оттуда ехали все вместе. Отличительная черта сбора участников подобных мероприятий (с 2011 года их, кажется, начали называть "путингами") – непременный старший группы, проверяющий явку по списку", – пишет Владимир Варфоломеев в своем блоге.Председатель Общественной палаты города Москвы, ранее поддержавшей инициативу о проведении митинга-концерта, Константин Ремчуков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что ему об этом "ничего не известно", подчеркнув, что подобная информация должна иметь "доказательную базу"."Нет, ничего не известно. Более того, я считаю, что это принципиальная вещь – никого никуда не сгонять, и, по-моему, туда люди придут, потому что хороший концерт, потому что есть возможность посмотреть "Лужники" после реставрации. Все бесплатно, хорошая программа еды в парке "Лужников" перед стадионом. Просто тусануться в праздничный день", – сказал Ремчуков.



Предыдущая статья

