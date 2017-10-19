При тушении пожара в ГМИИ им. Пушкина пострадал "мозг" музея Культура Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва" Агентство городских новостей "Москва"



Представитель музея назвал отдел "мозгом" ГМИИ, так как там соединены в единый архив все документы о хранении предметов искусства. Именно его сотрудники проводят проверки фондов и хранилищ и приводят в порядок описи.



Для того чтобы огонь не распространился дальше и не произошло новое возгорание, пожарные приняли меры предосторожности и "пролили" перекрытия.



Сейчас сотрудники отдела занимаются спасением промокших документов. Если часть из них не удастся восстановить, то знания о коллекциях и принадлежностях предметов искусств останутся только в памяти их непосредственных хранителей. Пожар в корпусе государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, который произошел в пятницу, 3 ноября, чуть не стал причиной гибели отдела учета, где хранятся каталоги и инвентарные книги культурного учреждения. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на представителя музея.Представитель музея назвал отдел "мозгом" ГМИИ, так как там соединены в единый архив все документы о хранении предметов искусства. Именно его сотрудники проводят проверки фондов и хранилищ и приводят в порядок описи.Для того чтобы огонь не распространился дальше и не произошло новое возгорание, пожарные приняли меры предосторожности и "пролили" перекрытия.Сейчас сотрудники отдела занимаются спасением промокших документов. Если часть из них не удастся восстановить, то знания о коллекциях и принадлежностях предметов искусств останутся только в памяти их непосредственных хранителей.



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