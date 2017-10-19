С 4-го по 6 ноября в Москве будут усиленно контролировать соблюдение правил парковки Общество Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"В этом году на праздничные даты столица приготовила немало сюрпризов для гостей и жителей города. Кроме того, все желающие смогут приехать на мероприятия на собственных машинах, ведь парковки три дня будут бесплатными. Поэтому мы хотим попросить автомобилистов отнестись с пониманием к тому, что в эти дни городские службы будут уделять особое внимание соблюдению правил парковки для обеспечения безопасности в столице", – говорится в сообщении.



В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что неправильно припаркованная машина создает множество неудобств окружающим, повышает риск возникновения ДТП. ГКУ "АМПП" также напомнило водителям, что нужно оставлять свои автомобили в специально отведенных для этого местах.



Во время трех выходных в честь Дня народного единства также особое внимание будет уделяться автомобилям, оставленным без номеров, либо машинам с номерами, имеющими признаки подложности. Это связано с тем, что такие транспортные средства могут угрожать безопасности граждан и быть причастными к противоправной деятельности.



4 ноября Москва отметит День народного единства. Праздник учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С 4 по 6 ноября в городе пройдет фестиваль, гостей которого ждут товары со всей России, выступления артистов, мастер-классы и выставки. В праздничные дни с 4-го по 6 ноября в столице будут усиленно контролировать соблюдение правил парковки, особое внимание будет уделяться автомобилям без номеров либо машинам с номерами с признаками подложности, сообщает РИАМО со ссылкой на сайте московского паркинга."В этом году на праздничные даты столица приготовила немало сюрпризов для гостей и жителей города. Кроме того, все желающие смогут приехать на мероприятия на собственных машинах, ведь парковки три дня будут бесплатными. Поэтому мы хотим попросить автомобилистов отнестись с пониманием к тому, что в эти дни городские службы будут уделять особое внимание соблюдению правил парковки для обеспечения безопасности в столице", – говорится в сообщении.В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что неправильно припаркованная машина создает множество неудобств окружающим, повышает риск возникновения ДТП. ГКУ "АМПП" также напомнило водителям, что нужно оставлять свои автомобили в специально отведенных для этого местах.Во время трех выходных в честь Дня народного единства также особое внимание будет уделяться автомобилям, оставленным без номеров, либо машинам с номерами, имеющими признаки подложности. Это связано с тем, что такие транспортные средства могут угрожать безопасности граждан и быть причастными к противоправной деятельности.4 ноября Москва отметит День народного единства. Праздник учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С 4 по 6 ноября в городе пройдет фестиваль, гостей которого ждут товары со всей России, выступления артистов, мастер-классы и выставки.



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