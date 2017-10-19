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200 млн на ветер: власти столицы впервые потратятся на хорошую погоду в День народного единства
4 ноября 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 12:01
Рубрики: Погода, Общество  
 
© РИА Новости / Илья Питалев
В ночь на 4 ноября метеоавиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве в День народного единства в случае необходимости. К вылету готовы 10 самолетов, сообщили в диспетчерской столичного авиаузла, передает ТАСС. "Специалисты заступили на дежурство. В случае необходимости ВКС планирует использовать 9 самолетов Ан-12 и Ан-26, а также Як-42 Росгидромета", – сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, осадков днем в субботу в Москве не ожидается, однако спецавиация будет дежурить до полуночи. Как рассказали в Росгидромете, чтобы обеспечить хорошую погоду, метеорологическая сеть в режиме онлайн проводит наблюдения за фактической погодой, синоптики прогнозируют ожидаемые погодные условия.

По традиции облака над столицей разгоняют в День Победы, День России и День города. 4 и 7 ноября мероприятия по метеозащите будут проведены впервые. На это из городского бюджета выделено почти 196 млн рублей.
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Суббота, 4 ноября 2017 г. // Последняя новость 14:34
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