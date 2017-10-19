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"Устали от цинизма властей": жители Подмосковья в знак протеста перекрыли Новорязанское шоссе
4 ноября 2017 г. | Время публикации 18:21 | Последние изменения 18:26
Рубрики: Областная инфраструктура, Экология  
Сюжет: Мусорная проблема Москвы и области
 
Фото NEWSru.com
Как пишет "Медиазона", протестующие, которых было от 50 до 100 человек, собрались на пешеходном переходе федеральной трассы М5, препятствуя движению автомобилей. В результате акции на Новорязанском шоссе образовалась трехкилометровая пробка, туда прибыли полиция и ОМОН. Полицейские начали мягко оттеснять людей. ОМОН не вмешивался. Через некоторое время активисты сами разошлись.

Как напоминает издание, в 2018 году в Подмосковье по федеральному проекту "Чистая страна", который раскритиковали активисты-экологи, планируется запустить четыре мусоросжигательных завода, один из них должен расположиться в деревне Свистягино Воскресенского района. Местные жители, которые уверены, что строительство мусоросжигательных заводов приведет в резкому ухудшению экологической обстановки, протестуют против этих планов.

"Я присутствовал при этой акции, – рассказал "Московскому комсомольцу" эколог из города Воскресенска Алексей Холкин. – Люди просто по пешеходному переходу переходили туда и обратно, в результате остановилось движение на федеральной трассе М5. Причина – тот беспредел, который творится: в Воскресенском районе хотят построить мусоросжигательный завод. И местные жители устали от цинизма властей".

Среди людей, перекрывших трассу М5 – жители не только Свистягина, но и других населенных пунктов, находящихся в радиусе полутора километров от места, где запланировано строительство завода, рассказывает издание. Это Степанщино, Сетовка, Шкинь, Пруссы, Сапроново, Андреевское и другие деревни и поселки. Все дело в том, что именно это место – едва ли не последний зеленый уголок довольно-таки грязного в экологическом смысле Воскресенского района.

"Здесь пока еще нет никаких загрязняющих предприятий, – рассказывает Алексей Холкин. – Только поля, деревни, дачные кооперативы. Здесь еще много лет назад давали участки чернобыльцам, по сей день дают многодетным семьям. Многодетных здесь 250 семей, каждая в среднем по 5 человек – то есть больше 1000 человек здесь поправляют здоровье. Ветераны войн тоже отдыхают здесь. Не в промзоне же давать участки для отдыха!"

Неудивительно, резюмирует газета, что все общественные слушания, на которых жителям района пытались "продать" проект завода, заканчивались скандалом. Но не отменой проекта: инвесторы (а "мусорный проект" федерального масштаба курирует корпорация "Ростех") пока настаивают на своем. Успокаивают общественность, говорят об экологической безвредности мусоросжигательного завода, о современных технологиях.

"Жителей никто не спрашивал, – в этом проблема! – поясняет Алексей Холкин, один из главных координаторов борьбы с заводом в Свистягине. – На слушания пригоняют каких-то посторонних студентов с оголтелыми глазами, которые голосуют "за". Люди, понятное дело, в шоке от этого! С таким подходом к людям нам приходится десять раз подумать, прежде чем соглашаться на какой-то вариант, придуманный не нами!"

Точно так же развивались еще несколько лет назад события во Фрянове (северо-восток Подмосковья), где планировалось строительство крупного мусороперерабатывающего завода. В 2012 году проект, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением жителей, забуксовал, а уже в этом, 2017 году, стало известно, что аналогичная площадка планируется поблизости, в Киржачском районе Владимирской области.
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