Мэр Собянин рассказал президенту Путину о новых проектах градостроительной политики столицы Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



Собянин рассказал Путину о новом проекте – создании сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК. "У нас с РЖД программа, которую уже согласовали, по развитию Московского транспортного узла. Сейчас появилась новая идея – радиальные направление совместить друг с другом, будет сквозной диаметр, поезда в центре города не будут стоять и разворачиваться. Они будут ходить сразу. Это увеличит интенсивность и комфортность. Это будет как МЦК: они будут работать с такой же частотой и комфортом. Мы активно работает с Российскими железными дорогами. Первые опытные диаметры появятся в течение двух-трех лет", – сказал Собянин.



Кроме того, мэр рассказал президенту РФ о создании информационного цифрового пространства в столице, о реализуемом в настоящее время строительстве детского парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. "Крупнейший в мире тематический детский парк. Проект реализуется на заброшенной территории", – отметил Собянин.



В свою очередь руководитель комиссии по градостроительной политики, архитектуре и строительству Общественной палаты Москвы Петр Кудрявцев представил президенту России проект развития столичного метро и назвал его одним из крупнейших. При этом он отметил, что запущенное Московское центральное кольцо также отличается своим масштабом. "МЦК – это был проект разгрузки существующей ветки метро", – подчеркнул Кудрявцев.



Выставка "Россия, устремленная в будущее" представляет собой экспозицию, состоящую из мультимедийных и интерактивных экспонатов, демонстрирующих проекты будущего, разработкой которых в настоящее время занимаются профильные министерства и ведомства, а также крупнейшие российские компании.



Выставка размещается на площади в 4 тыс. кв. м в 15 тематических залах. Каждый зал посвящен определенной теме: новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства.



Во время работы выставки будет работать открытая студия "360 разговоров о будущем", где создатели инновационных старт-апов, изобретатели, специалисты российских компаний представят свое видение будущего страны. Мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину доклад о новых проектах градостроительной политики столицы в рамках посещения выставки "Россия, устремленная в будущее", посвященной инновационному развитию страны, передает агентство "Москва" . Экспозиция разместилась в Центральном выставочном зале "Манеж".Собянин рассказал Путину о новом проекте – создании сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК. "У нас с РЖД программа, которую уже согласовали, по развитию Московского транспортного узла. Сейчас появилась новая идея – радиальные направление совместить друг с другом, будет сквозной диаметр, поезда в центре города не будут стоять и разворачиваться. Они будут ходить сразу. Это увеличит интенсивность и комфортность. Это будет как МЦК: они будут работать с такой же частотой и комфортом. Мы активно работает с Российскими железными дорогами. Первые опытные диаметры появятся в течение двух-трех лет", – сказал Собянин.Кроме того, мэр рассказал президенту РФ о создании информационного цифрового пространства в столице, о реализуемом в настоящее время строительстве детского парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. "Крупнейший в мире тематический детский парк. Проект реализуется на заброшенной территории", – отметил Собянин.В свою очередь руководитель комиссии по градостроительной политики, архитектуре и строительству Общественной палаты Москвы Петр Кудрявцев представил президенту России проект развития столичного метро и назвал его одним из крупнейших. При этом он отметил, что запущенное Московское центральное кольцо также отличается своим масштабом. "МЦК – это был проект разгрузки существующей ветки метро", – подчеркнул Кудрявцев.Выставка "Россия, устремленная в будущее" представляет собой экспозицию, состоящую из мультимедийных и интерактивных экспонатов, демонстрирующих проекты будущего, разработкой которых в настоящее время занимаются профильные министерства и ведомства, а также крупнейшие российские компании.Выставка размещается на площади в 4 тыс. кв. м в 15 тематических залах. Каждый зал посвящен определенной теме: новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства.Во время работы выставки будет работать открытая студия "360 разговоров о будущем", где создатели инновационных старт-апов, изобретатели, специалисты российских компаний представят свое видение будущего страны.



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