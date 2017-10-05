Власти создали "трудные условия" нелегально сдающим жилье в аренду

Москвичи, сдающие квартиры в аренду, начали более активно платить налоги: только за первые шесть месяцев этого года в бюджет поступило более миллиарда рублей. Одной из причин повышения собираемости налогов стала сознательность москвичей, сообщающих в полицию о нелегально сдаваемых квартирах, пишет "Российская газета"
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Как заявил глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, в первом полугодии горожане подали 21,5 тысяч налоговых деклараций и купили почти 1700 патентов на сдачу жилья в аренду, принеся в столичный бюджет более миллиарда рублей. Это на 10% выше, чем в первом полугодии прошлого года и лишь немногим меньше, чем за весь 2015 год. В качестве одной из причин этого чиновник называет более удобный режим налогообложения: владельцам сдаваемых квартир можно подавать декларации о доходах и платить НДФЛ или просто купить налоговый патент.
Кроме того, для владельцев нелегально сдаваемого жилья создали некомфортные условия: поиском арендованных квартир активно занялась полиция, сами москвичи также начали активнее сообщать о подозрительных соседях без прописки. Как подчеркивают в мэрии, подобные меры призваны в первую очередь сделать рынок аренды прозрачным и безопасным.
Отметим, что до недавнего времени сдача квартир в аренду была для арендодателей одним из основных источников дохода
, в последнее же время сдавать квартиры все труднее
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На каждого арендатора приходится по три-четыре предложения, так что у квартиросъемщиков есть и выбор, и возможность диктовать цены. Поняв, что сдавать квартиру невыгодно, собственники торопятся ее продать, но и в этом сегменте ситуация не лучше
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