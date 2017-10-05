Власти создали "трудные условия" нелегально сдающим жилье в аренду

16 ноября 2015 г. Москвичи возвращаются в коммуналки, а рантье вымирают как класс

На рынке аренды возродилась совместная аренда квартир, причем жилье в складчину ищут уже не студенты и мигранты, а взрослые и семейные люди. В целом же этот сегмент на грани коллапса, тревожатся эксперты.