"Гринпис России": ликвидация троллейбусов угрожает здоровью детей

12 июля 2017 г. Блогер: мэрия раздаривает регионам троллейбусы, несмотря на их острую нехватку в самой Москве

В другие российские города планируется раздать несколько сотен относительно новых троллейбусов, которые пока нельзя списать по возрасту. А новые троллейбусы при этом в столицу почти не поступают.