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"Гринпис России": ликвидация троллейбусов угрожает здоровью детей
4 октября 2017 г. | Время публикации 12:24
Рубрики: Общественный транспорт, Экология  
 
Moscow-Live.ru
Воздух возле детских учреждений Москвы, расположенных возле автотрасс, загрязнен по крайней мере в полтора раза выше нормы. По данным исследования "Гринпис России", с которым ознакомился РБК, одной из причин этого стала массовая замена троллейбусов на автобусы.

Экологи исследовали воздух на территории четырех детских садов и одного научного центра здоровья детей возле крупных магистралей, в том числе Третьего транспортного кольца, Ленинского и Рязанского проспектов. Во всех этих случаях были зафиксированы превышения предельно допустимых среднесуточных концентраций по одному или нескольким опасным веществам: по диоксиду азота норма оказалась превышена в 1,3-1,5 раза, концентрация оксида азота в двух точках завышена более, чем в три раза, а уровень озона рядом с тремя детскими учреждениями превышает норму в 1,2-1,8 раза.

"Результаты этого исследования заставляют беспокоиться за здоровье детей по всей Москве", — говорится в материалах "Гринпис": эксперты отмечают, что повышенное содержание вредных веществ замедляет у детей рост легких и повышает шанс развития астмы и онкологических заболеваний. Кроме того, данные исследования можно с большой долей вероятности распространить и на другие детские сады, больницы и поликлиники в Москве, утверждают экологи, поскольку многие из таких объектов также расположены рядом с крупными трассами.

По данным экологов, от осложнений, связанных с загрязнением воздуха, в столице ежегодно умирает 5-7 тысяч человек. Загрязнение воздуха в столице на 80-90% связано с транспортными выхлопами и ухудшилось в том числе из-за программы по замене троллейбусов на автобусы. Для улучшения ситуации эксперты предлагают перемещать детские учреждения дальше от крупных магистралей и создавать вокруг социально важных объектов зоны, в которые запрещен въезд неэкологичного транспорта. Ситуацию ухудшают и постоянные пробки, в которых транспорт выделяет больше вредных веществ из-за постоянного разгона и торможения. РБК направил запрос в пресс-службу департамента транспорта с просьбой прокомментировать выводы экологов.

В прошлом году троллейбусные маршруты отменили на Садовом кольце, после чего там стал хуже ходить общественный транспорт. Комментаторы отмечают, что маршруты, где троллейбус заменяют на автобус, здорово теряют в провозной способности, а электробусы, которые, по словам властей, должны прийти на смену троллейбусам, даже за границей используются лишь в экспериментальном режиме. При этом с февраля 2013 года Мосгортранс почти полностью перестал закупать новые троллейбусы. 44 новые машины были получены лишь в начале этого года после долгого перерыва, но это никак не компенсировало списанные и розданные в другие города единицы подвижного состава. В дальнейшем закупка новых троллейбусов больше не планируется. А десятки троллейбусов, находящихся в хорошем состоянии, отправляют в регионы.
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