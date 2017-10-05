Маршрутные автобусы начнут ходить чаще в холодное время года

29 декабря 2016 г. Москвичи пожаловались в мэрию на долгое ожидание автобусов из-за расхваленной транспортной реформы

Из-за пропажи с московских улиц маршруток и "серых" перевозчиков многим москвичам приходится по 20-40 минут ждать автобуса, чтобы добраться до дома. При этом размеры новых моделей таковы, что вместить всех пассажиров они не могут.