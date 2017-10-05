В программе реновации оказался столетний храм, который советские власти перестроили в общежитие

3 октября 2017 г. В окончательный список программы реновации вошло еще 37 домов, присоединиться к ней больше нельзя

Столичные власти закончили составлять список домов, вошедших в программу реновации. По итогам собраний собственников туда включили 37 домов, еще четыре дома вышли из программы. В 22 домах собрания прошли с нарушениями, они не вошли в список.