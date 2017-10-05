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В программе реновации оказался столетний храм, который советские власти перестроили в общежитие
4 октября 2017 г. | Время публикации 16:56 | Последние изменения 16:59
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти включили в программу реновации городского жилфонда Успенский собор старообрядческой церкви, расположенный на Марксистской улице. Градозащитники с портала "Фронде.тв" отмечают, что, согласно данным департамента культурного наследия Москвы, данная постройка является выявленным объектом культурного наследия, а потому ее снос пойдет в разрез с действующим законодательством.

Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов в беседе с RNS выразил надежду, что мэрия ограничится расселением здания и его реконструкцией - закон о реновации предусматривает такой вариант вместо сноса. "Я надеюсь, что столичное правительство не внесет [этот объект] в списки на снос. Реновация в форме отселения собора и превращения его в изначальное состояние - это, безусловно, благое дело", - отметил Михайлов.

Храм был построен по проекту архитектора Николая Поликарпова по образцу Успенского собора в Кремле в 1906-1908 годы и освящен 9 ноября 1908 года. Основные элементы здания представляли собой почти точную копию кремлевского собора. Однако в 1935 году храм был закрыт советскими властями, после чего там были снесены главы и колокольня, а прочие "церковные" элементы фасадов намеренно переделали до неузнаваемости.

После перестройки собор стал похож на четырехэтажный дом: там разместилось общежитие завода "Станколит". Впрочем, по словам архитекторов, некоторые "церковные" элементы фасада прочитываются и сейчас - это заложенные закомары и окна, мощная апсида, арка входа, основания лопаток. Сам дом, впрочем, оказался на задворках современных жилых корпусов.

Напомним, накануне стало известно, что программу реновации пополнили еще 37 домов. Таким образом, общее число подлежащих реновации зданий составило 5177. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин объяснил расширение списка рассмотрением протоколов общих собраний собственников, которые состоялись до 1 июля.
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