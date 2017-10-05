Мэрию не стали эвакуировать после звонка о заложенной в здании бомбе

В среду днем в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании правительства Москвы на Тверской улице, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на информированный источник. Не смотря на угрозу, эвакуация в мэрии не проводилась, отметил собеседник агентства.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании правительства Москвы по адресу: Тверская, 13. Эвакуация из помещений не проводилась", - рассказал источник. По его словам, к зданию прибыли автомобили полиции, пожарных и скорой помощи. Последующая проверка показала, что угроза была ложной: никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Волна сообщений о заложенных взрывных устройствах захлестнула
Москву в середине сентября. Ради безопасности правоохранительные органы эвакуировали людей из аэропортов и вокзалов, торговых центров, школ, гостиниц, административных и других зданий. Анонимные угрозы, о происхождении которых к настоящему моменту практически ничего не известно, ни разу не подтвердились.
Отметим, что ранее эвакуацию из-за звонка о бомбе отказались проводить в аэропорту Шереметьево. Служба безопасности воздушной гавани лишь организовала дополнительный досмотр на входе всех посетителей и усилила патрули внутри аэропорта кинологическими расчетами. "Оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить", - объяснял представитель экстренных служб.