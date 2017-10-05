Северный дублер Кутузовского проспекта могут построить на арабские деньги

Для первой платной дороги в Москве сформировался пул инвесторов, сообщили "Ведомостям"
участники проекта, знакомые с планами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Инвесторами строительства дублера Кутузовского проспекта, который пройдет от улицы Минской до платного обхода Одинцово, могут стать крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и другие арабские фонды.
Представитель РФПИ подтвердил, что ведет переговоры с ближневосточными партнерами об инвестировании в инфраструктуру: подробности станут известны на этой неделе во время визита короля Саудовской Аравии в Россию: "Удалось привлечь инвесторов – это очень красивая знаковая история, хорошо просчитан трафик, и есть понимание, что это очень загруженное направление". По мнению столичных чиновников, арабские инвесторы вкладывают деньги крайне осторожно, и их интерес к проекту может положительно повлиять на других зарубежных инвесторов. Кроме того, в Москве есть потенциал для строительства платных дорог из-за высокой плотности населения, однако необходимо в первую очередь решить вопрос взимания платы.
Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что строительство северного дублера Кутузовского проспекта могут начать в конце 2017 - начале 2018 года
. Дорога соединит "Москва-Сити" и МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Кроме того, проектом предусмотрены съезды-выезды на МКАД и улицу Барклая: протяженность трассы из четырех полос движения составит 11 километров, закончат строительство к 2021 году
. При этом первое время проезд по трассе будет безвозмездным
, что позволит водителям "привыкнуть" к новой дороге.