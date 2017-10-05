Пуск отопления обернулся потопами в подъездах и квартирах домов в Хамовниках, где прошел капремонт Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



"Аварии в Хамовниках идут одна за другой уже 4 дня! Ноль информации от властей и местных депутатов, что происходит и чего ждать жителям? Дети как минимум в 2х детских садах замерзают, остальные в мокрых квартирах и подъездах", - пишет житель района Сергей Исаков.



В одной из квартир дома 3 на 3-й Фрунзенской улице при попытке опрессовать новые стояки отопления забил целый фонтан темной жижи. "Порядок учета выполненных работ программой капремонта не предусмотрен, бригады менялись несколько раз, так что ремонтники не знают, собрана система или нет", -







Ранее жители дома на 3-й Фрунзенской



График ремонта был сорван, в некоторых квартирах четыре месяца не было ни горячей, ни холодной воды. В результате халтурного капремонта общему имуществу дома, по словам жильцов, был нанесен ущерб, а системы отопления и водоснабжения стали менее надежными. Все эти проблемы проявились с пуском отопления.



О затоплении



В Плотниковом переулке, 2/8 пуска тепла не выдержали трубы, установленные всего около месяца назад. "Прибывший слесарь не смог перекрыть стояк отопления (кран не держал), поэтому пришлось спускать отопление во всем доме", -



Еще одна жительница Хамовников, не указавшая своего адреса,



Жители домов в районе Хамовники, где недавно прошел или продолжается капитальный ремонт, массово жалуются в соцсетях на аварии после включения отопления. По их словам, трубы не выдерживают и лопаются, а в некоторых домах отопление включили при недоделанном ремонте. В результате водой заливает квартиры и подъезды."Аварии в Хамовниках идут одна за другой уже 4 дня! Ноль информации от властей и местных депутатов, что происходит и чего ждать жителям? Дети как минимум в 2х детских садах замерзают, остальные в мокрых квартирах и подъездах", - пишет житель района Сергей Исаков.В одной из квартир дома 3 на 3-й Фрунзенской улице при попытке опрессовать новые стояки отопления забил целый фонтан темной жижи. "Порядок учета выполненных работ программой капремонта не предусмотрен, бригады менялись несколько раз, так что ремонтники не знают, собрана система или нет", - рассказал житель дома Петр Грейдинг. По его словам, районные службы и ведомства присылают отписки, но проблема не в этом, а в "планировании программы капремонта на уровне мэрии".Ранее жители дома на 3-й Фрунзенской жаловались на вандальный капремонт мэру Москвы Сергею Собянину. В обращении говорится, что работы шли без какого-либо проекта и контроля, рабочие не могли подтвердить свою квалификацию и предъявить другие необходимые документы, при этом навязывали жильцам платные работы в квартирах.График ремонта был сорван, в некоторых квартирах четыре месяца не было ни горячей, ни холодной воды. В результате халтурного капремонта общему имуществу дома, по словам жильцов, был нанесен ущерб, а системы отопления и водоснабжения стали менее надежными. Все эти проблемы проявились с пуском отопления.О затоплении сообщают и жители дома 14/37 на той же 3-й Фрунзенской улице. Там перед подачей тепла в подъезде срезали батареи, так что кипяток залил даже часть тротуара на улице. На Комсомольском проспекте, 41 прорыв произошел при подключении отопления в детском саду, где летом тоже был капремонт. Детские кровати пришлось срочно переносить в другое помещение.В Плотниковом переулке, 2/8 пуска тепла не выдержали трубы, установленные всего около месяца назад. "Прибывший слесарь не смог перекрыть стояк отопления (кран не держал), поэтому пришлось спускать отопление во всем доме", - пишет жительница Вера Трескунова. Батарею рвануло и в подъезде дома 18 на улице Ефремова, где капремонт продолжался два года.Еще одна жительница Хамовников, не указавшая своего адреса, рассказала , что в ее доме "прорвало что-то на крыше, <...> водопад горячей воды с грохотом хлестал с пятого до первого этажа, промокла куча квартир, в подъезде на всех этажах воды по щиколотку". В аварийных службах жильцам заявили, что ждать серьезной помощи не стоит, так как прежняя управляющая компания дома разорилась, а договор с новой еще не заключен.



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