РВИО начнет принудительно консультировать скульпторов после ошибки на памятнике Калашникову

22 сентября 2017 г. На памятнике Калашникову обнаружили чертеж немецкого автомата

По сведениям блогеров, на памятнике Калашникову вместо АК-47 изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44. В РВИО признали ошибку и пообещали исправить ее к понедельнику.