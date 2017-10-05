Чиновники под видом проекта ТПУ задумали возвести на севере Москвы три небоскреба

4 июля 2017 г. Торжественно открытый Собяниным ТПУ "Солнечная" оказался обычным мостом через железную дорогу

ТПУ должны обеспечивать легкость пересадки и безбарьерную среду, тогда как на станции "Солнечная" просто заменили один пешеходный переход над путями другим. В блогах результат работы окрестили очередным примером московского "улучшайзинга".