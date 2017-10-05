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Чиновники под видом проекта ТПУ задумали возвести на севере Москвы три небоскреба
4 октября 2017 г. | Время публикации 12:56 | Последние изменения 15:17
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
Фото со страницы Сергея Митрохина в Facebook
В Савеловском и Тимирязевском районах накануне вечером состоялись слушания по проекту транспортно-пересадочного узла (ТПУ) возле станции метро "Дмитровская", который, по не очевидным причинам, включает в себя строительство трех небоскребов от 25 до 60 этажей. По словам лидера столичного отделения "Яблока" Сергея Митрохина, чиновники забили зал массовкой, мешавшей выступлениям противников проекта, а ведущий слушаний отказывался отвечать на вопросы об очевидных противоречиях.

Так, когда ведущему указали на отсутствие связи между возведением высоток и решением транспортных проблем, он заявил, что правила застройки - это вопрос для других слушаний, а вчера обсуждался непосредственно транспортно-пересадочный узел. "Прямой подлог с темой слушаний побуждает меня обратиться в прокуратуру с целью отмены их результатов. Три здания высотой 191 метр - это коллапс для транспортной инфраструктуры трех районов", - подчеркнул Митрохин.

Политик также рассказал, что большинство людей в зале составляла согнанная массовка. "Ее всегда можно опознать по признаку спешки. Когда выступают противники проекта, массовка вопит, что они отнимают у нее время. Эксперты на сцене были подозрительно молоды, какого-то приблатненного вида и читали свои выступления по бумажке", - добавил представитель "Яблока".

Муниципальный депутат Савеловского района Денис Олешкевич на своей странице в Facebook отметил, что проект грядущей застройки выглядит "абсолютно кривым и не учитывающим интересы жителей". "Транспортно-пересадочная часть никак не обоснована, не опубликованы расчеты пропускной способности. Здания гостиницы садятся на существующую дорожную сеть. Нет плана дорог и проездов к строящимся зданиям. Первый этап строительства - строительство гостиницы. Возможно, до строительства ТПУ дело так и не дойдет", - посетовал мундеп.

Участник сообщества жителей Бутырского района "Hutor.info" Денис Большаков, в свою очередь, добавил, что суть непосредственно транспортно-пересадочного узла сводится с тому, что для пешеходов под железной дорогой пробьют еще один туннель, а для автомобилистов - расширится проезд под мостом на одну полосу. "Смысл, расчеты, для чего - на слушаниях прозвучало только блаблабла. Улучшить и углубить", - пишет Большаков.

Горожане в комментариях к публикации сходятся во мнении, что подобное строительство лишь ускорит для людей путь к местам, где традиционно скапливаются пробки. "Под соусом улучшения транспортной ситуации дают ее ухудшение. В болезненном узле добавляют еще нагрузки, не разгружают, не разносят транспортные потоки по факту, а просто обложат еще раз плиткой и заменят бордюры", - добавил Большаков.

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