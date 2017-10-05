Москвичей предупредили об улетевшем из орнитария в "Сокольниках" голодном ястребе Рубрики: Животные

Global Look Press



"Птица абсолютно домашняя, он не может самостоятельно находить пропитание, охотиться. Если его не подобрать, он погибнет, так как самостоятельно жить не сможет. Он обязательно будет лететь к людям, ожидая, что его накормят. Может сесть на плечо, на руку, на голову, он к человеку относится как к своему соплеменнику. Он будет летать в округе скорее всего, перемещаясь из парка в парк", - отметил Мишин.



По его словам, канюк сбегает из "Сокольников" уже не первый раз. Он попал в орнитарий около двух лет назад - окольцованный, домашний. Попытки найти хозяина птицы результатов не принесли. "Он остался жить у нас. В прошлом году уличил момент и улетел, а через неделю его нашли в одном из парков, истощенного и голодного. Мы его обратно забрали, он отъелся, и вот сейчас опять сбежал", - рассказал орнитолог. Из орнитария в "Сокольниках" около трех дней назад улетел канюк - хищная птица из семейства ястребиных, и сейчас в столице разворачивается кампания по его поиску, сообщил агентству "Москва" руководитель орнитария Вадим Мишин. Он подчеркнул, что горожанам необходимо иметь ввиду: птица домашняя и безобидная, а от людей ей нужно только пропитание. В случае обнаружения канюка необходимо передать его специалистам."Птица абсолютно домашняя, он не может самостоятельно находить пропитание, охотиться. Если его не подобрать, он погибнет, так как самостоятельно жить не сможет. Он обязательно будет лететь к людям, ожидая, что его накормят. Может сесть на плечо, на руку, на голову, он к человеку относится как к своему соплеменнику. Он будет летать в округе скорее всего, перемещаясь из парка в парк", - отметил Мишин.По его словам, канюк сбегает из "Сокольников" уже не первый раз. Он попал в орнитарий около двух лет назад - окольцованный, домашний. Попытки найти хозяина птицы результатов не принесли. "Он остался жить у нас. В прошлом году уличил момент и улетел, а через неделю его нашли в одном из парков, истощенного и голодного. Мы его обратно забрали, он отъелся, и вот сейчас опять сбежал", - рассказал орнитолог.



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