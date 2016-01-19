Счетная палата обнаружила миллиардные нарушения при строительстве ЦКАД

В Счетной палате заявили, что строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги идет с нарушениями на миллиарды рублей и отстает от графика. Как сообщается на сайте ведомства
, такие выводы были сделаны по результатам проверки за 2016−2017 годы.
Как выяснилось, стоимость строительства объекта увеличилась на 13,5 миллиардов рублей и составила 313,27 миллиарда рублей. При этом на 1 января 2018 года на ЦКАД было направлено 38,4 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния вместо заявленных 62,6 миллиардов. Кроме того, компания "Автодор" не выполнила условий по привлечению инвестиций на 8,8 миллиарда рублей.
Счетная палата направит представления в "Автодор", обращение в Генпрокуратуру, а также письма в Минтранс и Минэкономразвития.
Ранее сообщалось, что компании "Крокус" и АРКС, занимающиеся строительством первого и пятого участков ЦКАД на юге и юго-западе Московской области, должны перенести огромное количество трубопроводов "Газпрома", "Транснефти", линий электропередачи и связи. Хотя основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться еще в прошлом году, а строительство этих участков ЦКАД – уже в конце 2018 года
, первый участок к началу года был построен на 16%, пятый – на 47%. При переносе коммуникаций, по данным "Автодора", оказались неучтенными по крайней мере 82 объекта, подлежащие переносу. Представители "Газпрома", "Транснефти" и МОЭСК утверждают, что компании выдавали строителям технические условия для переноса объектов, но либо не получили имущество на баланс, либо было перенесено гораздо меньше объектов.
Кроме того, участки для переноса коммуникаций нужно арендовать или выкупить
, однако собственники участков, особенно вблизи Москвы, далеко не всегда согласны на аренду. Между тем в конце января в первом чтении был принят законопроект, по которому владельцы сетей получат право пользоваться потребовавшимися им участками, обойдясь без межевания и планировки территории. Юристы называют законопроект "узаконенным беспределом".
В 2016 году сообщалось, что Общественная палата готовит обращение в правительство РФ с призывом приостановить строительство ЦКАД. По словам координатора лесной программы "Гринпис России" Алексея Ярошенко, лавинообразное заселение территории вокруг трассы приведет к падению качества жизни и новому притоку "соискателей" из регионов. Другие эксперты заявляют, что территории осваиваются лишь в интересах бизнеса, а в ходе реализации проекта будут вырублены 5-6 тысяч гектаров лесов, что нанесет существенный урон "легким" столицы. Суммарный экологический ущерб от строительства дороги оценивается в 11 миллиардов рублей
.
Эксперты призывают пересмотреть проект и перенести строительство из Подмосковья в соседние области, а также заморозить строительство до повторной экологической экспертизы Однако чиновников не убеждает даже тот факт, что потенциальные инвесторы
не готовы строить ЦКАД в том числе из-за высоких финансовых рисков.