Счетная палата обнаружила миллиардные нарушения при строительстве ЦКАД

5 марта 2018 г. Строительство ЦКАД приостановлено из-за переноса трубопроводов

Строителям ЦКАД предстоит перенести огромное количество трубопроводов, линий электропередачи и связи, выкупив или арендовав землю для переноса. При этом коммуникации могут разместить в том числе и принудительно.