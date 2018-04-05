

Пасху отметят в 16 столичных парках Рубрики: Праздники

Global Look Press



Так, в Измайловском парке 8 апреля посетителей ждет творческий мастер-класс по созданию пасхальной корзинки, а также детская квест-игра "Пасхальное чудо". Детям предстоит распутать ленточную карусель, не отпуская при этом кончик ленты, и искать на площадке предметы с подсказками, чтобы добраться до финального приза. Кроме того, целую неделю для гостей парка на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы и артисты театра и кино. Парк "Лианозовский" проведет на пасхальной неделе кукольные спектакли, тематические мастер-классы и квесты. А 8 апреля в парке появится мобильная звонница, так что каждый сможет увидеть, как на Пасху рождается колокольный звон. Также в парке будет выступать церковный хор.



В Бабушкинском парке будут работать несколько площадок. В центре творчества и досуга 8 апреля будут проходить творческие мастер-классы по росписи пасхального яйца, а также по изготовлению пасхальной открытки. На Зеленой сцене пройдет официальная часть программы, выступят духовой оркестр и фольклорный коллектив, для маленьких зрителей покажут представление кукольного театра. На Фонтанной площади звонари дадут урок игры на колоколах. В парке "Кузьминки" гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, а также анимационная программа. Гости познакомятся с различными техниками росписи пасхальных яиц, своими руками смогут смастерить пасхальное дерево, а также приготовить традиционные пасхальные блюда. А на центральной площади начнется квест по поиску пасхальных яиц.



В парке "Зарядье" запланировано проведение серии мастер-классов. Посетители попробуют себя в рисовании песком, узнают секреты профессионального художника, а затем вместе создадут свою собственную историю и песочное шоу. Кроме того, всех приглашают на уроки по созданию пасхальных яиц из фетра и декоративных венков. Парк "Сокольники" 8 апреля приглашает принять участие в мастер-классах по декору пасхальных яиц, праздничных открыток, изготовлению символов Пасхи, а также научиться танцевать. Посетителей ждут выступления участников шоу "Голос", анимационные программы, театрализованное представление "Пасхальный перезвон" и выступление оркестра.



В cаду "Эрмитаж" 8 апреля будет работать специальная пасхальная фотозона. Для фотосессии стилист поможет создать винтажные образы, а снимки можно будет забрать с собой на память. В Саду имени Баумана 8 апреля тоже будут отмечать Пасху с танцами, музыкой и аниматорами. Также под музыку пройдет шоу мыльных пузырей.



А в Парке Победы на Поклонной горе пройдет праздничная пасхальная программа. Начнется она в 13:00 сразу на двух площадках парка. Откроет мероприятие колокольный звон передвижной звонницы, который поддержит праздничный перезвон в Храме Георгия Победоносца. Все желающие смогут попробовать звонить самостоятельно, а профессиональный звонарь объяснит, как правильно управлять колоколами и строить музыкальный рисунок. Около храма Георгия Победоносца пройдет интерактивная пасхальная программа: квест-игра по поиску пасхальных яиц, игра "Дракон и охотник", командная эстафета "Спасатель", загадки и викторины.



Самой интересной игрой дня обещает стать "Гонка гигантских яиц", которая пройдет на склоне рядом с храмом. Среди известных славянских пасхальных традиций есть "покатушки", которые устраивали дети, спуская пасхальные яйца с пригорка или специального лотка и проверяя, у кого они укатятся дальше. Также праздничные мероприятия запланированы в парке "Фили", Лианозовском парке, парке "Северное Тушино", усадьбе "Воронцово", усадьбе Деда Мороза, а также в Перовском парке.



Отметят Пасху и в центре столицы: как сообщает 7 и 8 апреля в 16 парках Москвы проведут праздничные пасхальные мероприятия. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорпарка, посетителей научат играть на колоколах, пригласят принять участие в квестах и помочь детям-сиротам.Так, в8 апреля посетителей ждет творческий мастер-класс по созданию пасхальной корзинки, а также детская квест-игра "Пасхальное чудо". Детям предстоит распутать ленточную карусель, не отпуская при этом кончик ленты, и искать на площадке предметы с подсказками, чтобы добраться до финального приза. Кроме того, целую неделю для гостей парка на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы и артисты театра и кино. Паркпроведет на пасхальной неделе кукольные спектакли, тематические мастер-классы и квесты. А 8 апреля в парке появится мобильная звонница, так что каждый сможет увидеть, как на Пасху рождается колокольный звон. Также в парке будет выступать церковный хор.будут работать несколько площадок. В центре творчества и досуга 8 апреля будут проходить творческие мастер-классы по росписи пасхального яйца, а также по изготовлению пасхальной открытки. На Зеленой сцене пройдет официальная часть программы, выступят духовой оркестр и фольклорный коллектив, для маленьких зрителей покажут представление кукольного театра. На Фонтанной площади звонари дадут урок игры на колоколах. В паркегостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, а также анимационная программа. Гости познакомятся с различными техниками росписи пасхальных яиц, своими руками смогут смастерить пасхальное дерево, а также приготовить традиционные пасхальные блюда. А на центральной площади начнется квест по поиску пасхальных яиц.В паркезапланировано проведение серии мастер-классов. Посетители попробуют себя в рисовании песком, узнают секреты профессионального художника, а затем вместе создадут свою собственную историю и песочное шоу. Кроме того, всех приглашают на уроки по созданию пасхальных яиц из фетра и декоративных венков. Парк8 апреля приглашает принять участие в мастер-классах по декору пасхальных яиц, праздничных открыток, изготовлению символов Пасхи, а также научиться танцевать. Посетителей ждут выступления участников шоу "Голос", анимационные программы, театрализованное представление "Пасхальный перезвон" и выступление оркестра.8 апреля будет работать специальная пасхальная фотозона. Для фотосессии стилист поможет создать винтажные образы, а снимки можно будет забрать с собой на память. В8 апреля тоже будут отмечать Пасху с танцами, музыкой и аниматорами. Также под музыку пройдет шоу мыльных пузырей.А впройдет праздничная пасхальная программа. Начнется она в 13:00 сразу на двух площадках парка. Откроет мероприятие колокольный звон передвижной звонницы, который поддержит праздничный перезвон в Храме Георгия Победоносца. Все желающие смогут попробовать звонить самостоятельно, а профессиональный звонарь объяснит, как правильно управлять колоколами и строить музыкальный рисунок. Около храма Георгия Победоносца пройдет интерактивная пасхальная программа: квест-игра по поиску пасхальных яиц, игра "Дракон и охотник", командная эстафета "Спасатель", загадки и викторины.Самой интересной игрой дня обещает стать "Гонка гигантских яиц", которая пройдет на склоне рядом с храмом. Среди известных славянских пасхальных традиций есть "покатушки", которые устраивали дети, спуская пасхальные яйца с пригорка или специального лотка и проверяя, у кого они укатятся дальше. Также праздничные мероприятия запланированы в парке "Фили", Лианозовском парке, парке "Северное Тушино", усадьбе "Воронцово", усадьбе Деда Мороза, а также в Перовском парке.Отметят Пасху и в центре столицы: как сообщает "Эхо Москвы" , 7 апреля в столице откроется фестиваль "Пасхальный дар". Самая большая композиция разместится на Манежной площади, где появятся деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки и 120 фигурок зайцев. А в Камергерском переулке установят семиметровое пасхальное яйцо.



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