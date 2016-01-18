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Московская мэрия потратит 28 миллионов на выездные фуршеты - больше, чем управделами президента
5 апреля 2018 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Экономика  
 
Global Look Press
Расходы московской мэрии на выездные фуршеты выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 28 миллионов рублей - больше, чем в управлении делами президента. Как пишет Daily Storm, контракт на организацию выездных банкетов был заключен 1 января с комбинатом питания финансово-хозяйственного управления.

В меню значатся сплошные деликатесы, сложные салаты с необычной заправкой, десерты ручной работы. Так, среди холодных закусок фигурирует запеченная буженина и ростбиф, террин из телятины с грибами и соусом из тропических фруктов, палантин из цыпленка с перепелиным яйцом и лососевой икрой.

Чиновников также будут кормить рыбой ценных пород: осетриной, нельмой, сигом, омулем. Рыбные деликатесы и морепродукты значатся и среди горячих блюд. Впрочем, участники банкетов вольны выбирать между рыбой, мясом и дичью. Десерты представлены птифуром, печеньем ручной работы, тортами "Москва" стоимостью 2801 рубль за 1,1 килограмма.

Между разговорами с коллегами можно подкрепиться пирожками со сдобной начинкой из персика или капусты. Захочется сладенького - на столах найдутся птифуры "Эстерхази", "Птичье молоко" с малиной", печенья ручной работы. Неподалеку - торты "Москва" (1,1 килограмма - 2801 рубль). Одну брошенную в чай дольку лимона городской бюджет оценивает в 11 рублей.

Велик и выбор алкогольных напитков: соки, шампанское, коньяк выдержкой от 10 до 25 лет стоимостью 1579 рублей за сто граммов. Бокал сухого вина сортов пино нуар, траминер, сира того же объема - 1058 рублей. Столы должны сервироваться фарфором, хрусталем, приборами из мельхиора и серебра. В документации не указано, сколько мероприятий проведет правительство Москвы, но их должны посетить около 2 тысяч человек. На одного гостя будет потрачено около 14 тысяч рублей.

В 2016 году контракт на буфетное обслуживание выездных мероприятий обошелся в 11,6 миллиона рублей, при ожидаемом числе гостей в 2300 человек. В 2017 году проводилась закупка на 12,3 миллиона рублей.
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