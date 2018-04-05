Следователи проверяют интернат в Подмосковье после сообщений о побоях и изнасилованиях воспитанниц Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



Две недели назад уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, несколько общественных организаций и сотрудники интерната обратились в СК по поводу "множественных нарушений прав воспитанников и педагогов" учреждения. В результате следователи обнаружили ряд нарушений, характер которых не уточняется, и потребуют от областного министерства образования устранить их.



Следователи уже опросили директора, педагогов и воспитанников интерната, изъяли личные дела воспитанников, в отношении которых могли совершаться противоправные действия. С несовершеннолетними работают психологи как для реабилитации, так и для получения объективных данных. СК также просит откликнуться всех, кому известно о нарушениях в интернате, по круглосуточной телефонной линии "Ребенок в опасности": 8-800-707-79-78.



В ведомстве отметили, что это не первая проверка интерната в связи с возможным нарушением прав несовершеннолетних. В декабре 2017 года следователи проверяли факт сожительства школьного психолога с одним из выпускников. На момент проведения проверки выпускнику исполнилось 18 лет, в связи с чем было отказано в возбуждении уголовного дела.



Напомним, в феврале скандал разразился вокруг школы-интерната в



Дети, уже год живущие в разных городах и районах области, рассказывали одни и те же детали, называли мелкие подробности. По их словам, в преступлениях были замешаны четверо педагогов интерната и двое посторонних мужчин. Психолог детдома на очной ставке с пострадавшими мальчиками пришел к выводу, что насилие было.



Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет". Один из подозреваемых арестован - 51-летний посетитель, получивший от опеки разрешение брать детей-сирот в гостевом режиме. При этом в интернате заявили, что бывшие воспитанники склонны привирать. В середине марта Следственный комитет разрешил Подмосковные следователи проводят проверку в Хотьковской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. "На сегодняшний день следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые в том числе привели к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц", - говорится на сайте Следственного комитета Две недели назад уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, несколько общественных организаций и сотрудники интерната обратились в СК по поводу "множественных нарушений прав воспитанников и педагогов" учреждения. В результате следователи обнаружили ряд нарушений, характер которых не уточняется, и потребуют от областного министерства образования устранить их.Следователи уже опросили директора, педагогов и воспитанников интерната, изъяли личные дела воспитанников, в отношении которых могли совершаться противоправные действия. С несовершеннолетними работают психологи как для реабилитации, так и для получения объективных данных. СК также просит откликнуться всех, кому известно о нарушениях в интернате, по круглосуточной телефонной линии "Ребенок в опасности":В ведомстве отметили, что это не первая проверка интерната в связи с возможным нарушением прав несовершеннолетних. В декабре 2017 года следователи проверяли факт сожительства школьного психолога с одним из выпускников. На момент проведения проверки выпускнику исполнилось 18 лет, в связи с чем было отказано в возбуждении уголовного дела.Напомним, в феврале скандал разразился вокруг школы-интерната в Челябинской области . Семьи, взявшие оттуда детей под опеку, рассказали со слов семерых мальчиков в возрасте 10-14 лет, что в интернате массово насиловали сирот.Дети, уже год живущие в разных городах и районах области, рассказывали одни и те же детали, называли мелкие подробности. По их словам, в преступлениях были замешаны четверо педагогов интерната и двое посторонних мужчин. Психолог детдома на очной ставке с пострадавшими мальчиками пришел к выводу, что насилие было.Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет". Один из подозреваемых арестован - 51-летний посетитель, получивший от опеки разрешение брать детей-сирот в гостевом режиме. При этом в интернате заявили, что бывшие воспитанники склонны привирать. В середине марта Следственный комитет разрешил вернуться к работе всем педагогам, которых дети обвинили в изнасилованиях.



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