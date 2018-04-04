Владелец горевшего накануне здания ТЦ "Персей для детей" поможет деньгами семье погибшего

4 апреля 2018 г. СК: пожар в торговом центре "Персей для детей" начался со складов ткацкой фабрики

Сам ТЦ располагается на четырех этажах здания на Малой Семеновской улице, 28, а пятый и шестой этажи занимают склады ткацкой фабрики, где и произошел пожар. Следователи изымают интересующую их документацию.