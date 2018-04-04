Владелец горевшего накануне здания ТЦ "Персей для детей" поможет деньгами семье погибшего

Владелец здания торгового центра "Персей для детей" - "Московская шерстопрядильная фабрика" поможет семье погибшего при пожаре сотрудника. Об этом сообщили ТАСС в администрации компании.
"С семьей погибшего сотрудника фабрика находится в тесном контакте, оказывается организационная помощь, уточняются реквизиты для перечисления финансовой помощи, согласуется сумма", - говорится в официальном ответе фабрики. Как подчеркивается в сообщении, сотрудник фабрики Алексей Карпов погиб уже после того, как покинул здание: мужчина упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи.
"Эта трагедия тяжело воспринимается коллективом фабрики, мы глубоко сочувствуем и соболезнуем его семье", - заявили в администрации предприятия. Мероприятия по ликвидации последствий ЧП и оценке ущерба от возгорания будут разработаны после того, как следственные органы закончат работу в здании.Пожар
в шестиэтажном торгово-производственном здании, на первых этажах которого располагается магазин детских товаров "Персей для детей", произошел накануне на Малой Семеновской улице. Сообщалось, что пожар возник на последнем этаже в складском помещении, причем внутренняя планировка здания не позволяла пожарным быстро найти очаг возгорания. Пожар площадью 80 квадратных метров был ликвидирован в 13:31, из здания ТЦ было выведено около 600 человек, еще 20 человек спасены пожарными.
Во время пожара погиб сотрудник Московской шерстопрядильной фабрики: в администрации ТЦ рассказали, что погибший перепутал направление эвакуационного выхода и направился в задымленную зону. Мужчина скончался в машине скорой помощи. В результате тушения пожара также пострадали шесть пожарных, трое из которых находятся в ожоговой реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Рассматривается несколько версий причин пожара, основной из которых является короткое замыкание электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность" УК РФ. Пожарная проверка здания
проводилась в 2015-2017 годах, а также по поручению правительства РФ после пожара в Кемерово 30 марта 2018 года.