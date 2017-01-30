Надгробия XVI века обнаружили в центре столицы

23 марта 2018 г. Артефакты XV века обнаружены при раскопках на Космодамианской набережной

При раскопках были обнаружены разрозненные захоронения и множество находок, большинство которых относятся к XVI - началу XX века. Однако в их числе есть и более ранние, например медная монета XV века из Твери.