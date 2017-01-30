Надгробия XVI века обнаружили в центре столицы

В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI–XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке, где до начала XX века располагался старейший в Москве Златоустовский монастырь. Об этом сообщается на портале
мэра и правительства столицы.
"На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки — это надгробия XVI–XVII веков", - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. По его словам, найденные артефакты могут стать основой музея старинной письменности, сохранившейся на камнях, каменных плитах и надгробиях, который расположится под открытым небом.
В прошлые годы при проведении ремонтных работ в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи нашли целую коллекцию старинных каменных плит: 23 надгробия, из которых 16 сохранились фрагментарно, а также четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках были найдены надписи, а пять надгробий повторно использовали в кладках монастырских построек в более поздние века. Подобные находки в столице не новость: в конце марта в результате раскопок на Космодамианской набережной были обнаружены разрозненные захоронения
и множество находок, большинство которых относятся к XVI-началу XX века. Как выяснили эксперты компании-застройщика совместно с археологами, ранее на данной территории располагался некрополь церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. Сама церковь была снесена в 1930-е годы.