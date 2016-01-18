В московским доме новый лифт решили заменить на новый, потому что ему "47 лет" Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



Голунов узнал, что в его доме собираются снова менять лифт, установленный в 2009 году во время капитального ремонта сроком на 25 лет. Работы проводит Фонд капремонта Москвы (ФКР) за счет ежемесячных взносов жителей на ремонт всего дома. Изучив документы, журналист выяснил, что паспорт лифта датирован 1971 годом. По его мнению, речь может идти о служебном подлоге, что является уголовно наказуемым деянием.



Голунов пытался выяснить причину замены лифта у главного инженера управляющей компании, в ФКР и общественной комиссии по капремонту, но безуспешно. Разобраться в тендерной документации оказалось непросто. "Выложено через жопу, чтобы понять, о чем тендер, нужно скачать по 15-20 архивов, тендеров на лифтам в этом году штук 100, примерно на 10 миллиардов (нужно же куда-то сливать деньги, если программе "Моя улица" в этом году мешает чемпионат мира по футболу)", - пишет он в



Однако удалось выяснить, что основанием для проведения тендера стал паспорт лифта, согласно которому лифту уже 47 лет. В документе "трогательно зачеркнуты параметры лифта 1971 года и написаны параметры 2009 года. Исправленному верить. И никаких слов о замене лифта или модернизации в 2009 году нет", - рассказал журналист.



Главный инженер управляющей компании, чья подпись стоит на документе, заявил, что в 2009 году лифт не меняли, а "просто облагородили, поэтому он выглядит новым". В общественной комиссии сказали, что не занимаются изучением подлога, и предложили звонить, если ремонт сделают плохо. В результате Голунов решил написать заявление в прокуратуру и внимательнее изучить многомиллиардную программу замены лифтов. С 2018 года столичные власти решили к плановой замене лифтов по истечении 25-летнего срока эксплуатации вместо продления этого срока. Таким образом, до 2020 года планируется дополнительно заменить 6,3 тысячи лифтов. Спецкор "Медузы" Иван Голунов выяснил, что тендеров по лифтам в этом году объявлено примерно на 10 миллиардов рублей, причем замена лифта в его собственном доме послужила поводом для журналистского расследования.Голунов узнал, что в его доме собираются снова менять лифт, установленный в 2009 году во время капитального ремонта сроком на 25 лет. Работы проводит Фонд капремонта Москвы (ФКР) за счет ежемесячных взносов жителей на ремонт всего дома. Изучив документы, журналист выяснил, что паспорт лифта датирован 1971 годом. По его мнению, речь может идти о служебном подлоге, что является уголовно наказуемым деянием.Голунов пытался выяснить причину замены лифта у главного инженера управляющей компании, в ФКР и общественной комиссии по капремонту, но безуспешно. Разобраться в тендерной документации оказалось непросто. "Выложено через жопу, чтобы понять, о чем тендер, нужно скачать по 15-20 архивов, тендеров на лифтам в этом году штук 100, примерно на 10 миллиардов (нужно же куда-то сливать деньги, если программе "Моя улица" в этом году мешает чемпионат мира по футболу)", - пишет он в Facebook Однако удалось выяснить, что основанием для проведения тендера стал паспорт лифта, согласно которому лифту уже 47 лет. В документе "трогательно зачеркнуты параметры лифта 1971 года и написаны параметры 2009 года. Исправленному верить. И никаких слов о замене лифта или модернизации в 2009 году нет", - рассказал журналист.Главный инженер управляющей компании, чья подпись стоит на документе, заявил, что в 2009 году лифт не меняли, а "просто облагородили, поэтому он выглядит новым". В общественной комиссии сказали, что не занимаются изучением подлога, и предложили звонить, если ремонт сделают плохо. В результате Голунов решил написать заявление в прокуратуру и внимательнее изучить многомиллиардную программу замены лифтов.



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