Новые полосы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" не успевают запустить к чемпионату мира по футболу

22 января 2018 г. Аэропорт "Домодедово" могут расширить до восьми взлетно-посадочных полос к 2055 году

Аэропорт "Домодедово" хочет построить еще шесть взлетно-посадочных полос и требует взимать с аэропорта "Шереметьево" повышенные платежи. Авиаторы опасаются, что выплаты на развитие аэропортов лягут на плечи пассажиров.