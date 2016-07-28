Новые полосы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" не успевают запустить к чемпионату мира по футболу

Новые полосы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" не успеют запустить к ЧМ-2018. Это следует из доклада Росавиации, представленном на межведомственном совещании 6 марта, на который ссылаются "Ведомости"
Полосы в "Шереметьево" и "Домодедово" строятся с 2011 и 2014 годов соответственно и должны были быть сданы в 2017 и 2016 годах. Оба объекта включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" (ВПП-3) – самый дорогой объект программы, она обойдется в 55,7 миллиарда рублей, еще 8,4 миллиарда потребуется на выкуп земель под санитарно-защитную зону полосы.
На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, и завершить работы к маю, в соответствии с программой ЧМ-2018, невозможно. Причинами этого стали долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями
о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности и необходимость проверки и сертификации Ростехнадзора. На данный момент полосу планируется ввести в эксплуатацию не раньше сентября нынешнего года. Между тем в середине мая все стройки должны быть свернуты, поскольку объекты начнут готовить к приему гостей чемпионата: это означает, что ВПП-3 запустят не ранее конца года.
Ранее сообщалось, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек, которые достроят в 2018–2020 годах. По словам председателя совета директоров "Шереметьево" Александра Пономаренко, ВПП-3 должна быть запущена в 2018 году, чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт. Запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час. Представители Росавиации, "Шереметьево" и компании-подрядчика "Трансстроймеханизация" от комментариев отказались.
Кроме того, "недострой" грозит и еще одному более простому и менее проблемному объекту – второй взлетно-посадочной полосе в "Домодедово" (ВПП-2) стоимостью 12,85 миллиарда рублей. Предполагается, что строящаяся полоса заменит одну из работающих, которая станет рулежной дорожкой
: она готова на 80%, но у подрядчика "Строительное управление – 1" нет средств на работу. В 2016 году компания-подрядчик была признана банкротом, и ей сложно привлекать оборотный капитал. Найти же нового подрядчика на такой высокой степени готовности невозможно: "Строительное управление – 1" само достроит объект, но запустят его только после чемпионата мира. В то же время уточняется, что сами аэропорты смогут принять гостей ЧМ без этих полос.