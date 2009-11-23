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В администрации Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
5 апреля 2018 г. | Время публикации 19:36 | Последние изменения 19:59
Рубрики: Общество  
 
inserpuhov.ru
Сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ пришли с обысками в администрацию Серпуховского района и дворец спорта "Надежда" в поселке Большевик. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, силовиков интересует документация за последние десять лет. Предположительно, обыски связаны с отмыванием денег через подставной фонд, отметил собеседник агентства.

Глава Серпуховского района Александр Шестун сообщил, что "изымаются в основном постановления по земле 2006 - 2008 годов. Например, они взяли несколько постановлений, где есть пересечения с лесным фондом". Также, по его словам, правоохранители забрали много документов по ЖКХ, спорту и благотворительности. Кроме того, проверяется кадровый состав на наличие "мертвых душ", уточнил Шестун.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района написал, что считает обыски прямым давлением. "Сегодня Мособлдума приняла решение о прямых выборах в сентябре в Серпуховском районе. Область и силовики угрожали мне не раз и за митинг, и за участие на выборах", - пишет он. Речь идет о митинге против свалок в Серпуховском районе, запланированном на 14 апреля.

Организатор акции 14 апреля в Серпуховском районе, депутат подмосковного городского округа Чехова Николай Дижур, в беседе с радиостанцией "Свобода" назвал обыски "акцией устрашения" и связал их именно с планируемыми митингами. Акции, как ожидается, пройдут более чем в десяти муниципальных районах Подмосковья. Участники потребуют отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева, у которого 14 апреля день рождения.

Между тем в группе "Антиполигон Серпухов" говорится, что причиной обысков стала поступившая в спецслужбы информация о преступных схемах главы Серпуховского района. "За время нахождения Александра Шестуна у власти его имя не раз фигурировало в различных скандалах и "мутных" историях. Ему приписывают целый ряд махинаций, связанных с землей", - отмечается в посте.

Группа называет Шестуна "королем серпуховских свалок". Утверждается, что в 2012 году чиновник через своих заместителей открыл и расширил полигон "Лесная", а спустя год заключил договор на эксплуатацию полигона "Съяново". Оператор свалки, ныне обанкротившееся ООО "Первая Гильдия", эксплуатировал полигон "с грубейшими нарушениями, что привело к его возгоранию и экологической катастрофе - лес еще долго не сможет восстановиться после разлива губительного фильтрата", сообщается в посте.

Анонимный Telegram-канал "Кремлевская прачка" утверждает, что обыски связаны с возможной причастностью Шестуна к "хищению бюджетных средств, а также к передаче более 50% земель сельскохозяйственного назначения района подконтрольным ему рабочим сети магазинов стройматериалов "Браво" и структурам Бориса Криводубского, который считается правой рукой и "кассиром" Шестуна.

По данным Telegram-канала, ранее глава района "выделил криминальному авторитету по кличке Граф (Романов Сергей Николаевич) более 370 га земли в охранной зоне Приокско-Террасного заповедника на левом берегу Оки в Серпуховском районе".
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