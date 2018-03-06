

Собянин пообещал решить проблему сокращенных каникул в столичных школах Рубрики: Дети

Moscow-Live.ru



"Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз попадают в большей степени на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать", - сказал мэр, добавив, что администрация города разрешит этот вопрос. "Обещаю, что вернемся к этому вопросу, я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос", - заключил он.



Ранее глава департамента образования Москвы Исаак Калина подписал распоряжение, в котором директорам школ рекомендуют ввести новое расписание каникул на 2018/19 учебный год. Как сообщалось, главные изменения коснутся расписания школ с модульным режимом обучения, где учебный год разбит не на четверти, как в "традиционных" школах, а на триместры, где на каникулы уходят по два раза. "Модульным" школам рекомендовано предусмотреть осенние каникулы с 10-го по 14 октября и с 21-го по 25 ноября,



Несмотря на подобное "устраненение несправедливости", эксперты отмечают, что при модульной системе родителям трудно подстроить под расписание каникул свой график отпусков, а теперь это будет делать еще сложнее. Кроме того, несколько дополнительных дней отдыха явно не помешают детям, которые сильно переутомляются, сокращение длительности каникул может вызвать протесты, а многие школы будут отказываться от модульной системы и возвращаться к традиционной.



График каникул московских школьников могут пересмотреть, заявил в эфире ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом он прокомментировал обращение москвички, пожаловавшейся на график модульных школьных каникул в 2018-2019 году. Она отметила неудобные даты начала детского отдыха и грядущее сокращение сроков каникул в следующем году"Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз попадают в большей степени на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать", - сказал мэр, добавив, что администрация города разрешит этот вопрос. "Обещаю, что вернемся к этому вопросу, я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос", - заключил он.Ранее глава департамента образования Москвы Исаак Калина подписал распоряжение, в котором директорам школ рекомендуют ввести новое расписание каникул на 2018/19 учебный год. Как сообщалось, главные изменения коснутся расписания школ с модульным режимом обучения, где учебный год разбит не на четверти, как в "традиционных" школах, а на триместры, где на каникулы уходят по два раза. "Модульным" школам рекомендовано предусмотреть осенние каникулы с 10-го по 14 октября и с 21-го по 25 ноября, сократив сроки каникул с 7 до 5 дней - со среды по воскресенье: у всех школьников, таким образом, получается по десять дней отдыхаНесмотря на подобное "устраненение несправедливости", эксперты отмечают, что при модульной системе родителям трудно подстроить под расписание каникул свой график отпусков, а теперь это будет делать еще сложнее. Кроме того, несколько дополнительных дней отдыха явно не помешают детям, которые сильно переутомляются, сокращение длительности каникул может вызвать протесты, а многие школы будут отказываться от модульной системы и возвращаться к традиционной.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 марта 2018 г. Московским школам могут сократить время каникул

В школах, где учатся не по четвертям, а по триместрам, весенние и осенние каникулы будут сокращены с семи до пяти дней, чтобы уравнять количество дней отдыха. Эксперты опасаются протестов и отказа от триместровой системы.



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