NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
апреля
pda
Поиск
Архив

Двухлетнего ребенка насмерть задавило телевизором в Подмосковье
5 апреля 2018 г. | Время публикации 11:38 | Последние изменения 14:46
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Двухлетняя девочка погибла в подмосковных Мытищах из-за упавшего на нее телевизора. Как отмечается на сайте подмосковного главка СК России, тело девочки с травмами и кровоподтеками нашли в квартире по месту жительства в среду.

Как выяснилось, на девочку с тумбы упал телевизор, от полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти и иных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что это уже не первый случай с начала года. Так, 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка опрокинула тумбу, и стоящий на ней телевизор придавил ее. Девочка скончалась в больнице. А 20 февраля в одной из квартир города Ногинска годовалый мальчик опрокинул на себя телевизор, бригада скорой помощи констатировала его смерть. В связи с инцидентами родителям детей рекомендуют размещать телевизоры не на тумбах, а вешать на стену. Такое крепление дает гарантию, что прибор будет не доступен для детей. Если телевизор все же стоит на тумбе, то его необходимо закрепить специальными кронштейнами, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Годовалого ребенка убило упавшим телевизором на юго-востоке столицы
9 января 2017 г.
Годовалого ребенка убило упавшим телевизором на юго-востоке столицы
Вечером 8 января при уборке квартиры на улице Недорубова на годовалую девочку упал телевизор, девочка скончалась на месте от полученных травм. Подобные случаи происходят в столице ежегодно.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.04.2018   16:17
5
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 5 апреля 2018 г. // Последняя новость 16:07
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>