Двухлетнего ребенка насмерть задавило телевизором в Подмосковье

Двухлетняя девочка погибла в подмосковных Мытищах из-за упавшего на нее телевизора. Как отмечается на сайте
подмосковного главка СК России, тело девочки с травмами и кровоподтеками нашли в квартире по месту жительства в среду.
Как выяснилось, на девочку с тумбы упал телевизор, от полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти и иных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отмечается, что это уже не первый случай с начала года. Так, 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка опрокинула тумбу, и стоящий на ней телевизор придавил ее. Девочка скончалась в больнице. А 20 февраля в одной из квартир города Ногинска годовалый мальчик опрокинул на себя телевизор, бригада скорой помощи констатировала его смерть. В связи с инцидентами родителям детей рекомендуют размещать телевизоры не на тумбах, а вешать на стену. Такое крепление дает гарантию, что прибор будет не доступен для детей. Если телевизор все же стоит на тумбе, то его необходимо закрепить специальными кронштейнами, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.