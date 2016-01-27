В проект благоустройства парка "Торфянка" обманом протащили поклонный крест вместо новогодней елки

В Москве разгорается новый скандал вокруг парка "Торфянка" в Лосиноостровском районе, где более трех лет идет противостояние противников и сторонников строительства храма. Защитники парка от застройки рассказали о подложном проекте благоустройства, в котором внезапно появился поклонный крест, и о накрутке голосов за этот проект на портале "Активный гражданин".
Проект благоустройства сквера на Изумрудной улице, более известного как "Торфянка", был представлен совету муниципальных депутатов Лосиноостровского района 28 марта, сообщается в группе общественного движения "За парк "Торфянка!" в соцсети "ВКонтакте"
. В нем не фигурировали ни крест, ни другие религиозные сооружения.
Депутаты согласовали проект, в котором под пунктом 17 значилось место установки новогодней елки. При этом на подпись им передали план с очень мелким и "совершенно нечитабельным" текстом. Когда же согласованный план был опубликован на сайте муниципалитета, оказалось, что вместо новогодней елки там указан "памятный поклонный крест".
"В связи с этим, стоит полагать, что муниципальных депутатов Лосиноостровского района ввели в заблуждение, скрыв факт установки антивандального креста, предоставив им для голосования заведомо ложный проект", - сообщается в группе защитников "Торфянки". Именно этот вариант благоустройства парка вынесен на голосование
в проекте "Активный гражданин" (АГ).
В описании проекта говорится, что "по данной местности пролегала древнейшая трасса Переяславской дороги, ведущая из Кремля в Троице-Сергиевскую Лавру", поэтому одним из элементов благоустройства станет поклонный крест из антивандальных материалов, "напоминающий об исторических событиях".
Защитники парка в свою очередь приводят заключение Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, которое не подтверждает, что паломническая дорога проходила через современную "Торфянку". В НИИ также отметили, что устанавливать антивандальный крест значит признать возможность его поругания, а, по существующим правилам, "поклонные кресты никогда не устанавливаются там, где их могут осквернить".
"Сегодня на АГ нас ставят в такие рамки, что, либо мы голосуем против всего благоустройства парка, либо за, включая крест в парке, что влечет за собой в дальнейшем застройку парка храмовым комплексом. Никаких дополнительных вариантов ответа не предлагается", - пишут защитники "Торфянки".
Более того, накануне жители Лосиноостровского района вообще не могли проголосовать, так как "Активный гражданин" весь день блокировал их голоса. При этом за проект благоустройство "каждые 10-15 минут накручивается по 20-30 голосов", - пишут в группе. В комментариях пользователи пишут, что проект поддержало уже более 60 процентов респондентов.
Противостояние противников и сторонников строительства храма в честь Казанской Иконы Божьей Матери в парке "Торфянка" началось летом 2015 года
. Правительство Москвы выделило для храма участок в 6,5 га, но жители выразили несогласие с застройкой парка. Активисты установили там палатки и организовали круглосуточное дежурство, не пропуская строительную технику.
Против них выступили представители так называемого православного движения "Сорок сороков" - крепкие и довольно агрессивные мужчины. Между противниками и сторонниками стройки происходили открытые конфликты
, активных защитников парка обвиняли в оскорблении чувств верующих, задерживали, у них также проходили обыски
.
Власти и представители Церкви заявляли, что противники застройки - специально нанятые оппозиционеры, которых "единицы". Однако в результате РПЦ согласилась на альтернативный участок под храм в том же микрорайоне на Анадырской улице. Впрочем, защитники "Торфянки" не теряют бдительность, так как опасаются, что их сквер все равно застроят.