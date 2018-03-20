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Баннер "Время защитить Волоколамск" появился на мосту у здания правительства Подмосковья
5 апреля 2018 г. | Время публикации 12:46 | Последние изменения 14:44
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Утром 5 апреля на пешеходном мосту около здания правительства Московской области вывесили баннер с текстом "Время защитить Волоколамск". Как сообщает корреспондент портала "Варламов.ру", два человека с альпинистским снаряжением спустились с моста и закрепили баннер, после чего ушли по льду. Баннер провисел около получаса, затем его сняли полицейские, никого не задержав.

На портале приводится текст обращения активистов, которые призывают власти решить проблему свалок в Волоколамске и других горячих точках Подмосковья. "Чтобы защитить Москву, легендарные герои-панфиловцы сложили головы под городом воинской славы Волоколамском в 1941 году. Они погибали за то, чтобы их потомки могли жить по-человечески, а не задыхаться от вони со свалки", - пишут активисты, призывая решить эту проблему "по-настоящему", вместо того, чтобы гасить недовольство и вывозить мусор на другие свалки. "Вы должны изменить всю систему, которая привела к тому, что из-за свалок мы задыхаемся по ночам в собственном доме", - заключают они.

Напомним, 10 апреля Волоколамский городской суд начнет рассматривать иск с требованием закрыть полигон "Ядрово". Истцами выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из них представляют не только себя, но и интересы семи детей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.

Ранее суд отказался временно закрывать свалку по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

Несмотря на то, что власти неоднократно заявляли о намерении вскоре решить проблему со свалкой, на днях из официального штаба по решению проблемы вышли все члены инициативной группы жителей Волоколамска, заявив, что намерены создать штаб без представителей подмосковного правительства. "На просьбы предоставить те или иные документы в ответ была тишина. Также под административным арестом находятся два наших активиста, мы не видим смысла в переговорах, когда людей сажают ни за что", - заявил один из активистов. Еще одной причиной выхода из штаба стало необъективное, по мнению жителей, освещение ситуации в СМИ. А члены Всероссийского общества охраны природы требуют проводить дегазацию на полигоне под общественным контролем и наладить мониторинг влияния свалки на окружающую среду.

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