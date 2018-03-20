Баннер "Время защитить Волоколамск" появился на мосту у здания правительства Подмосковья

Утром 5 апреля на пешеходном мосту около здания правительства Московской области вывесили баннер с текстом "Время защитить Волоколамск". Как сообщает корреспондент портала "Варламов.ру"
, два человека с альпинистским снаряжением спустились с моста и закрепили баннер, после чего ушли по льду. Баннер провисел около получаса, затем его сняли полицейские, никого не задержав.
На портале приводится текст обращения активистов, которые призывают власти решить проблему свалок в Волоколамске и других горячих точках Подмосковья. "Чтобы защитить Москву, легендарные герои-панфиловцы сложили головы под городом воинской славы Волоколамском в 1941 году. Они погибали за то, чтобы их потомки могли жить по-человечески, а не задыхаться от вони со свалки", - пишут активисты, призывая решить эту проблему "по-настоящему", вместо того, чтобы гасить недовольство и вывозить мусор на другие свалки. "Вы должны изменить всю систему, которая привела к тому, что из-за свалок мы задыхаемся по ночам в собственном доме", - заключают они.
Напомним, 10 апреля Волоколамский городской суд начнет рассматривать иск с требованием закрыть полигон "Ядрово". Истцами выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из них представляют не только себя, но и интересы семи детей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.
Ранее суд отказался временно закрывать свалку
по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной
.
Несмотря на то, что власти неоднократно заявляли о намерении вскоре решить проблему со свалкой, на днях из официального штаба по решению проблемы вышли все члены инициативной группы жителей Волоколамска, заявив, что намерены создать штаб без представителей подмосковного правительства
. "На просьбы предоставить те или иные документы в ответ была тишина. Также под административным арестом
находятся два наших активиста, мы не видим смысла в переговорах, когда людей сажают ни за что", - заявил один из активистов. Еще одной причиной выхода из штаба стало необъективное, по мнению жителей, освещение ситуации в СМИ. А члены Всероссийского общества охраны природы требуют проводить дегазацию на полигоне под общественным контролем и наладить мониторинг влияния свалки на окружающую среду.