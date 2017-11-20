Более 5500 квартир подготовят для программы реновации к середине 2018 года

Более 5500 квартир будут подготовлены для переселенцев по программе реновации в Москве до середины следующего года, сообщил "Интерфаксу"
руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, у города уже есть 12 готовых домов с 2681 квартирой для первоочередного переселения, которые будут готовы к заселению в начале следующего года. Сейчас завершается отделка этих квартир.
Двенадцать стартовых домов расположены по адресам: Дмитровское ш., 74, корп. 1, Бескудниковский бульвар, д. 11, к. 1, Бескудниковский бульвар, д. 13, Бескудниковский бульвар, д. 5, Бескудниковский б-р, д. 3, Дмитровское шоссе, дом 68, Щелковское шоссе, д. 74, 5-я Парковая ул., д. 62 Б, ул. Красных Зорь, д. 59Б, ул. Гжатская, д. 16, корп. 1, проспект Вернадского, д. 61, корп. 3, проспект Вернадского, д. 69.
Еще 15 жилых домов находятся в завершающей стадии строительства и планируются к сдаче в эксплуатацию в конце этого года, а к заселению — во втором квартале следующего года. Они расположены по адресам: ул. Тимирязевская, вл. 8, ул. Летчика Бабушкина, вл. 41, ул. Летчика Бабушкина, вл. 39, Заревый проезд, вл. 9-11, проезд Шокальского, вл. 27 к. 2, ул. Летчика Бабушкина, вл. 29 к. 2, Южное Бутово, кв. 1, корп. 13, Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39, Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 38, ул. Артюхиной, вл. 24А, Академический, кв. 12, к. 10, Академический, кв. 12, к. 11, проспект Вернадского, кв. 34-35, к. 24, проспект Вернадского, кв. 34-35, к. 26, проспект Вернадского, кв. 34-35, к. 27.
Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа
. Первоначально в нее вошли 5144 дома, но на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов
. Реновация коснется миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Завершить ее планируется к 2032 году. В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин не исключил
, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос.