Более 5500 квартир подготовят для программы реновации к середине 2018 года

23 ноября 2017 г. Собянин допустил вероятность еще одной программы реновации

По мнению градоначальника, раз по реновации есть закон, то его всегда можно изменить, чтобы включить в программу новые дома. При этом он подчеркнул, что сперва нужно пройти "первую стадию" переселения.