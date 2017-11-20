РБК: чиновникам в Подмосковье велели обеспечить 70-процентную явку на выборы и 70% голосов за "основного" кандидата

Руководство Волоколамского района Подмосковья призвало глав поселений обеспечить 70-процентную явку на выборы президента РФ и такой же процент голосов за "основного кандидата". Об этом пишет РБК
со ссылкой на двух глав поселений и близкий к руководству района источник. Главы поселений в свою очередь сослались на своих помощников, которые присутствовали при обсуждении грядущих выборов.
По данным издания, задачу "70 на 70" поставил на встрече 27 ноября замглавы администрации Волоколамского района Василий Короткин. Спустя два после встречи об этом написал в своем Twitter
член Волоколамской территориальной избирательной комиссии, активист движения "Россия выбирает" Артем Любимов, приложив к записи скан документа с перечнем задач. Сам Короткин заявил, что текст придуман, а совещание было обычным и посвящалось "подготовке к организации" выборов.
Источники РБК между тем утверждают, что указания обеспечить явку и определенный процент голосов за неназванного "основного" кандидата за две недели до Короткина давал и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. По данным издания, чиновников также обязали определить местных лидеров общественного мнения, которые агитировали бы за "основного" кандидата в предвыборный период.
Год назад РБК писал, что схему "70 на 70"
применительно к выборам президента 2018 года озвучивал на семинаре для вице-губернаторов замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Участники мероприятия рассказывали, что им также заявили о недопустимости утечек внутренних документов, касающихся выборов, и "административного привода избирателей на участки". При этом представители Кремля критиковали руководство Московской области за появившуюся в соцсетях и Telegram-каналах инструкцию по обеспечению нужных результатов.