Театральные елки появятся на улицах столицы с 15 декабря

3 декабря 2017 г. По всей Москве к Рождеству и Новому году появятся праздничные плакаты и афиши

Более 100 плакатов с цифрами 2018 и надписью "С новым годом, Москва!" появятся вдоль дорог, около 400 открыток - в витринах магазинов, почти 500 стикеров - на афишных стендах, остановках транспорта и киосках с прессой. А на медиафасаде Центрального телеграфа разместят гигантскую новогоднюю видеооткрытку.