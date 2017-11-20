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Театральные елки появятся на улицах столицы с 15 декабря
5 декабря 2017 г. | Время публикации 12:37 | Последние изменения 13:55
Рубрики: Праздники  
 
Moscow-Live.ru
Елку на Славянской площади в центре Москвы украсят портретами великих российских театральных режиссеров. Об этом сообщила генеральный директор компании, которая занимается производством новогоднего оформления Москвы Елена Зайцева. Ее цитирует агентство "Москва".

По словам Зайцевой, темой украшения на этот Новый год станет театральная Москва. Например, елка, которая будет стоять на Славянской площади, будет украшена портретами великих российских режиссеров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко. Кроме того, на елках будут театральные маски, отсылающие к известным спектаклям, а в праздничном оформлении будут использоваться театральные кулисы. Украшать столицу к Новому году начнут 15 декабря. Кроме того, во всех округах Москвы будут организованы 20-25 площадок, где будут работать ледяные горки, зоны для фотографирования, елки, мастер-классы и так далее.

Как сообщили в столичном департаменте ЖКХ, к Новому году в Москве будет установлено около 270 новогодних елок. Одни из самых больших елей (25 метров) будут установлены на Лубянской площади и Воробьевых горах. В рамках программы праздничного оформления столицу украсят около четырех тысяч различных видов световых объемно-декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, гигантские светящиеся елочные шары и конструкции в тематической театральной теме. Кроме того, световые декоративные элементы появятся на опорах наружного освещения, на центральных набережных и мостах.

Театр станет и главной темой зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество": с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года посетители фестиваля смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей театров Москвы, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в тематических театральных мастер-классах. К Рождеству и Новому году на билбордах, витринах магазинов и остановках общественного транспорта появятся праздничные плакаты и афиши с новогодними и рождественскими поздравлениями. На них будут изображены главные достопримечательности столицы в новогодней подсветке: Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и дворцово-парковый ансамбль "Царицыно". Гигантскую видеооткрытку разместят к Новому году и на медиафасаде Центрального телеграфа.
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