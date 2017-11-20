Театральные елки появятся на улицах столицы с 15 декабря

Елку на Славянской площади в центре Москвы украсят портретами великих российских театральных режиссеров. Об этом сообщила генеральный директор компании, которая занимается производством новогоднего оформления Москвы Елена Зайцева. Ее цитирует агентство "Москва"
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По словам Зайцевой, темой украшения на этот Новый год станет театральная Москва. Например, елка, которая будет стоять на Славянской площади, будет украшена портретами великих российских режиссеров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко. Кроме того, на елках будут театральные маски, отсылающие к известным спектаклям, а в праздничном оформлении будут использоваться театральные кулисы. Украшать столицу к Новому году начнут 15 декабря. Кроме того, во всех округах Москвы будут организованы 20-25 площадок, где будут работать ледяные горки, зоны для фотографирования, елки, мастер-классы и так далее.
Как сообщили в столичном департаменте ЖКХ, к Новому году в Москве будет установлено около 270 новогодних елок. Одни из самых больших елей (25 метров) будут установлены на Лубянской площади и Воробьевых горах. В рамках программы праздничного оформления столицу украсят около четырех тысяч различных видов световых объемно-декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, гигантские светящиеся елочные шары и конструкции в тематической театральной теме. Кроме того, световые декоративные элементы появятся на опорах наружного освещения, на центральных набережных и мостах.
Театр станет и главной темой зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество"
: с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года посетители фестиваля смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей театров Москвы, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в тематических театральных мастер-классах. К Рождеству и Новому году на билбордах, витринах магазинов и остановках общественного транспорта появятся праздничные плакаты и афиши
с новогодними и рождественскими поздравлениями. На них будут изображены главные достопримечательности столицы в новогодней подсветке: Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и дворцово-парковый ансамбль "Царицыно". Гигантскую видеооткрытку разместят к Новому году и на медиафасаде Центрального телеграфа.