Столичные власти утвердили новые тарифы на электроэнергию Рубрики: Тарифы

Moscow-Live.ru



С 1 июля на территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость киловатт-часа электроэнергии не изменится и составит 5,38 рубля, при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время также не изменится и составит 6,19 рубля, а в ночное время повысится с 1,79 рубля до 1,92 рубля. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф также вырастет только в ночное время с 1,79 рубля до 1,92 рубля.



Стоимость киловатт-часа энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время стоимость вырастет с 4,65 рубля до 4,95 рубля. В ночное время ставка повысится с 1,26 рубля до 1,35 рубля, а при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырастет в пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, в полупиковое - с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время - с 1,26 рубля до 1,35 рубля. Для жителей Новой Москвы в домах с газовыми плитами стоимость киловатт-часа при одноставочном тарифе вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, с электроплитами - с 3,93 рубля до 4,3 рубля. Стоимость электроэнергии для москвичей вырастет с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на приказ департамента экономической политики и развития столицы.С 1 июля на территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость киловатт-часа электроэнергии не изменится и составит 5,38 рубля, при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время также не изменится и составит 6,19 рубля, а в ночное время повысится с 1,79 рубля до 1,92 рубля. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф также вырастет только в ночное время с 1,79 рубля до 1,92 рубля.Стоимость киловатт-часа энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время стоимость вырастет с 4,65 рубля до 4,95 рубля. В ночное время ставка повысится с 1,26 рубля до 1,35 рубля, а при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырастет в пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, в полупиковое - с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время - с 1,26 рубля до 1,35 рубля. Для жителей Новой Москвы в домах с газовыми плитами стоимость киловатт-часа при одноставочном тарифе вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, с электроплитами - с 3,93 рубля до 4,3 рубля.



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