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Столичные власти утвердили новые тарифы на электроэнергию
5 декабря 2017 г. | Время публикации 08:21 | Последние изменения 12:26
Рубрики: Тарифы  
 
Moscow-Live.ru
Стоимость электроэнергии для москвичей вырастет с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на приказ департамента экономической политики и развития столицы.

С 1 июля на территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость киловатт-часа электроэнергии не изменится и составит 5,38 рубля, при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время также не изменится и составит 6,19 рубля, а в ночное время повысится с 1,79 рубля до 1,92 рубля. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф также вырастет только в ночное время с 1,79 рубля до 1,92 рубля.

Стоимость киловатт-часа энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время стоимость вырастет с 4,65 рубля до 4,95 рубля. В ночное время ставка повысится с 1,26 рубля до 1,35 рубля, а при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырастет в пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, в полупиковое - с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время - с 1,26 рубля до 1,35 рубля. Для жителей Новой Москвы в домах с газовыми плитами стоимость киловатт-часа при одноставочном тарифе вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, с электроплитами - с 3,93 рубля до 4,3 рубля.
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Вторник, 5 декабря 2017 г. // Последняя новость 13:20
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