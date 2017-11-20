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До отдаленных районов на "наземном метро" можно будет доехать за 20-30 минут
5 декабря 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 12:23
Рубрики: Общественный транспорт  
 
© РИА Новости / Илья Питалев
Время поездки от конечных станций на Московском центральном диаметре составит около 30 минут после полноценного запуска. Об этом на III Конгрессе строителей железных дорог сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони, которого цитирует агентство "Москва".

Чиновник заявил, что руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в следующем году обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города. По его словам, уже сейчас пассажиропоток на некоторых линиях метро снизился на 15-20% и продолжит снижаться с введением новой системы. "В перспективе, благодаря этому высокоскоростному движению, из различных районов Москвы <...> можно будет через центр доехать за 25-30 минут. Сейчас это вообще никак недоступно", - сказал Тони.

По его словам, существенную роль в разгрузке транспортной сети города сыграло Московское центральное кольцо, по которому на данный момент совершено уже 130 миллионов поездок, а прилегающие территории становятся инвестиционно-привлекательными из-за постоянного пассажиропотока. "Через два года это будет новое лицо города, и людям приятно ехать в хорошем подвижном составе и смотреть в окно и видеть это преобразование. А мы продолжим работать", - заключил Тони.

Напомним, первые ветки МЦД протянутся от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска и могут заработать в 2019 году. На каждом из этих диаметров будет порядка 20 станций, а на стоимость возведения данных участков из бюджета будет потрачено 3-4 миллиарда рублей. Для перевозки пассажиров будут использоваться поезда, аналогичные "Ласточкам", курсирующим сейчас на МЦК. В целом реализация проекта Московских центральных диаметров обойдется городу примерно в 40 миллиардов рублей, расходы будут разделены пополам между правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги".
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