До отдаленных районов на "наземном метро" можно будет доехать за 20-30 минут

26 ноября 2017 г. По "наземному метро" в Москве будут курсировать поезда, аналогичные "Ласточкам"

По словам Сергея Собянина, первые два диаметра МЦД могут заработать в 2019 году. Чиновники ожидают, что поезда на этих направлениях будут перевозить до 80 миллионов человек в год.