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Прокуратура не нашла ничего криминального в расширении закрытого мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве
5 декабря 2017 г. | Время публикации 19:35 | Последние изменения 19:49
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Полигон твердых бытовых отходов "Малинки" в Новой Москве планируется расширить исключительно в рамках рекультивации и ради "предупреждения негативного воздействия на окружающую среду". Об этом говорится в ответе прокуратуры Москвы на обращение Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ).

"Хозяйственная деятельность на полигоне ведется только в рамках эксплуатации полигона, закрытого для приема отходов, и согласно выданному Роспотребнадзором Москвы 19 июля экспертному заключению на проект обоснования размера санитарно-защитной зоны для опытно-экспериментальной площадки по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых бытовых отходов, разработанного Центром гигиены и эпидемологии Москвы", - цитируется на сайте СПЧ.

По данным прокуратуры, площадь полигона составляет 10,02 гектара, а граница санитарно-защитной зоны "фактически выдержана": расстояние до ближайшего жилья составляет 1,2 километра. При обследовании полигона в октябре 2016 года выяснилось, что фильтрат просачивается за пределы свалки, тяжелые металлы отравляют растительность и почву. В связи с этим московские власти запланировали аварийно-восстановительные мероприятия, в том числе рекультивацию свалки.

"Так, в настоящее время уже установлены противооползневая и противофильтрационная шпунтовая завесы, обустроено шпунтовое ограждение по контуру участка", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности на полигоне не планируется. К IV классу опасности относится "незначительно вредное утильсырье" - древесина, макулатура, автомобильные покрышки, пластик.

Ранее глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев заявил, что у столичного правительства Москвы нет потребности размещать в "Малинках" бытовые отходы. По его словам, территорию лишь собираются обеззаразить после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. При этом он уточнил, что склоны полигона будут выравнивать за счет строительных грунтов, накапливаемых при прокладке метро. Чиновник отметил, что это "называется отходом, но не является отходами с точки зрения нашего восприятия".

В комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды считают, что сведения властей о безвредности полигона могут быть недостоверными. Председатель комиссии Альбина Дударева обратила внимание, что для строительства некого объекта термической обработки отходов выкуплено слишком много земли - 150 гектаров.

В октябре РБК сообщил, что столичные власти превращают закрытую свалку "Малинки" в крупнейший мусорный полигон региона. По данным издания, он начнет принимать отходы уже в начале 2018 года. Жителей ближайших населенных пунктов взбудоражила эта информация, и через две недели после опубликования статьи они собрали больше 20 тысяч подписей против работы свалки. Власти в ответ устроили для жителей экскурсию на полигон, уверяя, что речь идет только о рекультивации, а грунт на свалку везут исключительно для создания саркофага. Людей это не убедило, они проводили пикеты и митинг. Недавно стало известно, что вблизи полигона планируется построить крупнейшее в Европе мемориальное кладбище.

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