Прокуратура не нашла ничего криминального в расширении закрытого мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве

Полигон твердых бытовых отходов "Малинки" в Новой Москве планируется расширить исключительно в рамках рекультивации и ради "предупреждения негативного воздействия на окружающую среду". Об этом говорится в ответе прокуратуры Москвы на обращение
Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ).
"Хозяйственная деятельность на полигоне ведется только в рамках эксплуатации полигона, закрытого для приема отходов, и согласно выданному Роспотребнадзором Москвы 19 июля экспертному заключению на проект обоснования размера санитарно-защитной зоны для опытно-экспериментальной площадки по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых бытовых отходов, разработанного Центром гигиены и эпидемологии Москвы", - цитируется на сайте СПЧ
.
По данным прокуратуры, площадь полигона составляет 10,02 гектара, а граница санитарно-защитной зоны "фактически выдержана": расстояние до ближайшего жилья составляет 1,2 километра. При обследовании полигона в октябре 2016 года выяснилось, что фильтрат просачивается за пределы свалки, тяжелые металлы отравляют растительность и почву. В связи с этим московские власти запланировали аварийно-восстановительные мероприятия, в том числе рекультивацию свалки.
"Так, в настоящее время уже установлены противооползневая и противофильтрационная шпунтовая завесы, обустроено шпунтовое ограждение по контуру участка", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности на полигоне не планируется. К IV классу опасности относится "незначительно вредное утильсырье" - древесина, макулатура, автомобильные покрышки, пластик.
Ранее глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев заявил, что у столичного правительства Москвы нет потребности размещать в "Малинках" бытовые отходы. По его словам, территорию лишь собираются обеззаразить после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. При этом он уточнил, что склоны полигона будут выравнивать за счет строительных грунтов
, накапливаемых при прокладке метро. Чиновник отметил, что это "называется отходом, но не является отходами с точки зрения нашего восприятия".
В комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды считают, что сведения властей о безвредности полигона могут быть недостоверными
. Председатель комиссии Альбина Дударева обратила внимание, что для строительства некого объекта термической обработки отходов выкуплено слишком много земли - 150 гектаров.
В октябре РБК сообщил, что столичные власти превращают закрытую свалку "Малинки" в крупнейший мусорный полигон
региона. По данным издания, он начнет принимать отходы уже в начале 2018 года. Жителей ближайших населенных пунктов взбудоражила эта информация, и через две недели после опубликования статьи они собрали больше 20 тысяч подписей
против работы свалки. Власти в ответ устроили для жителей экскурсию на полигон, уверяя, что речь идет только о рекультивации, а грунт на свалку везут исключительно для создания саркофага. Людей это не убедило, они проводили пикеты и митинг. Недавно стало известно, что вблизи полигона планируется построить крупнейшее в Европе мемориальное кладбище
.