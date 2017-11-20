Прокуратура не нашла ничего криминального в расширении закрытого мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве

3 декабря 2017 г. Возле полигона "Малинки", против которого протестуют жители Новой Москвы, построят крупнейшее в Европе кладбище

Мемориальный комплекс с крематорием общей площадью около 580 гектаров планируется построить до 2020 года. Он заложен в адресной инвестиционной программе. Стоимость составит почти 2 миллиарда рублей.