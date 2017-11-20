Продавцы прессы жалуются на неудобства после реформы Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Столичная



"До того, как старые киоски начали сносить, мы торговали возле входа в метро, - рассказывает одна из продавщиц прессы на Большой Сухаревской площади. - Теперь нас переставили через дорогу. Казалось бы, совсем рядом. Но люди сюда уже не идут". В начале реформы участники торгов в погоне за торговое место так взвинчивали цены, что впоследствии просто не могли расплатиться, и сейчас арендная плата может быть просто запредельной - например, на Манежной площади она составляет 580 тысяч рублей в месяц.



Предприниматели стараются приторговывать жевательной резинкой, игрушками и канцтоварами, однако в итоге им нередко приходится работать в убыток. К тому же с развитием цифровых технологий многие попросту перестали покупать газеты. Многие продавцы газет жалуются на большое окно, через которое приходится торговать: если в старых киосках оно было маленьким и легко закрывалось, то в новых оно большое и тяжелое, и окно приходится держать его открытым и в морозную погоду.



Альтернативой киоскам должны были стать пропагандируемые властями



Тем временем в департаменте торговли и услуг Москвы пояснили, что поставить все киоски возле станций метро не получится при всем желании, так как они должны быть распределены равномерно. Как рассказал председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин, распространители прессы не раз обращались к властям с просьбой установить удобные павильоны по продаже печатной продукции. В итоге бизнесмены разработали концепцию павильона специализации "Печать" и отправили ее в столичный департамент СМИ и рекламы: в 2018-2019 годах в столице будут установлены 70 таких торговых объектов. Кроме этого, прессу и книги с нового года можно будет покупать в новых нестационарных объектах, не нуждающимися в подключении к электроэнергии, площадью всего три квадратных метра. "Думаю, покупатели будут довольны таким разнообразием торговых точек", - заявил он.



Подобная же ситуация сложилась и



Продавцы прессы активно жалуются на неудобства, связанные с торговлей: из-за переноса торговых точек у них падает выручка, а арендная плата из-за ажиотажа во время реформы оказалась неподъемной. Расхваленные же столичными властями пресс-стенды оказались неудобными и даже опасными, пишет "Комсомольская правда" Столичная реформа киосков печати началась в декабре 2015 года. Все старые торговые точки, рассыпанные по городу, предстояло убрать, а вместо них установить новые, оформленные в едином стиле. Хотя изначально установку киосков вместе с подключением ко всем коммуникациям взяла на себя мэрия, выяснилось, что стоимость аренды нестационарных торговых объектов выросла в десятки раз, а размещение точек далеко не всегда устраивает коммерсантов."До того, как старые киоски начали сносить, мы торговали возле входа в метро, - рассказывает одна из продавщиц прессы на Большой Сухаревской площади. - Теперь нас переставили через дорогу. Казалось бы, совсем рядом. Но люди сюда уже не идут". В начале реформы участники торгов в погоне за торговое место так взвинчивали цены, что впоследствии просто не могли расплатиться, и сейчас арендная плата может быть просто запредельной - например, на Манежной площади она составляет 580 тысяч рублей в месяц.Предприниматели стараются приторговывать жевательной резинкой, игрушками и канцтоварами, однако в итоге им нередко приходится работать в убыток. К тому же с развитием цифровых технологий многие попросту перестали покупать газеты. Многие продавцы газет жалуются на большое окно, через которое приходится торговать: если в старых киосках оно было маленьким и легко закрывалось, то в новых оно большое и тяжелое, и окно приходится держать его открытым и в морозную погоду.Альтернативой киоскам должны были стать пропагандируемые властями пресс-стенды , однако большим успехом они среди предпринимателей не пользуются, так как оказались неудобными и даже опасными. По наблюдениям предпринимателей, во время сильного ветра стенды ловят его, как парус, и валятся на землю. Кроме того, во многих случаях объект находится на своем месте, но работать никак не начнет из-за того, что подключение к коммуникациям не успели согласовать с префектурой или предприниматели подыскивают нового продавца. К тому же киоск перед открытием проходит согласование с семью органами исполнительной власти в течение 47 дней, и в случае отказа одной из инстанций приходится дорабатывать схему размещения торгового объекта или полностью менять место его будущей дислокации.Тем временем в департаменте торговли и услуг Москвы пояснили, что поставить все киоски возле станций метро не получится при всем желании, так как они должны быть распределены равномерно. Как рассказал председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин, распространители прессы не раз обращались к властям с просьбой установить удобные павильоны по продаже печатной продукции. В итоге бизнесмены разработали концепцию павильона специализации "Печать" и отправили ее в столичный департамент СМИ и рекламы: в 2018-2019 годах в столице будут установлены 70 таких торговых объектов. Кроме этого, прессу и книги с нового года можно будет покупать в новых нестационарных объектах, не нуждающимися в подключении к электроэнергии, площадью всего три квадратных метра. "Думаю, покупатели будут довольны таким разнообразием торговых точек", - заявил он.Подобная же ситуация сложилась и в метро : торговые площади сократили почти в три раза, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. Представители метрополитена заявили, что в результате реформы к торговле удалось привлечь малый бизнес, однако значительная часть площадей ушла крупными лотами. Сами предприниматели жалуются, что метрополитен очень медленно вводит разыгранные точки в эксплуатацию. По их словам, некоторых объектов приходится ждать до полутора лет, а последние аукционы проводились еще до строительства самих киосков. К тому же первые аукционы проходили в условиях ажиотажа: пытаясь вернуться в бизнес, многие взвинчивали ставки в десятки раз, что обернулось для победителей убытками. Многие предприниматели уже начинают возвращать арендованные точки, убедившись в их нерентабельности.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 ноября 2017 г. Предприниматели недовольны итогами реформы торговли в переходах

Торговые площади в переходах сократили почти в три раза, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. А взвинчивание цен в ходе аукционов обернулось убытками для победителей. 25 сентября 2017 г. Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли 16 сентября 2016 г. Первые мобильные стойки для прессы появились на улицах столицы

