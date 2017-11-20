Московское метро второй раз за два года расторгло договор с рекламным оператором

27 ноября 2017 г. Столичное метро пригрозило расторжением контракта рекламному подрядчику

С фирмой "Трейд Компани", которая лишь в начале года начала заниматься рекламой в подземке, уже начались проблемы. В метрополитене заявили, что подрядчик без малого три месяца задерживает банковскую гарантию по контракту.