Московское метро второй раз за два года расторгло договор с рекламным оператором

Московский метрополитен второй раз за два года в одностороннем порядке расторг контракт с рекламным подрядчиком. ООО "Трейд компани" не предоставило в должный срок банковскую гарантию на сумму более 6,5 миллиарда рублей. "Предоставление финансового обеспечения - важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро", - цитирует RNS
пресс-службу столичной подземки.
Рекламный оператор должен был предоставить гарантию за 60 дней до 1 декабря, то есть еще в сентябре. "Трейд компани" получала гарантию в банке "Открытие", который сейчас проходит процедуру санации. В метрополитене не уточнили, когда рекламный подрядчик должен прекратить работу. По данным РБК
, стикеры в вагонах поездов перестали расклеивать уже 4 декабря.
Дата нового аукциона на право размещения рекламы в метро пока не называется, но "Трейд компани" обязательно будет в нем участвовать, сообщил главный маркетолог компании Эдвард Лисовский. По его словам, решение расторгнуть контракт было ожидаемым, но метрополитен тоже не выполнил все требования договора. В частности, оператор получил только 69 процентов обещанных рекламных площадей, рассказал Лисовский "Ведомостям"
.
"Трейд компани" пришла в московское метро в конце 2016 года, сменив компанию "Авто селл", которая задолжала подземке более 1 миллиарда рублей
. При этом оба оператора связаны с одним предпринимателем - Александром Геллером. После неудачи с "Авто селл" метрополитен увеличил размер банковской гарантии
в новом договоре, но, как выяснилось, и это не помогло предприятию защитить себя.