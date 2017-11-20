В "Шереметьево" задерживают рейсы с пассажирами в самолетах Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Проблемы с рейсами "Аэрофлота" начались



По данным "Аэрофлота", 1 декабря были задержаны около 40 рейсов, 2 декабря — 58 рейсов и 20 отменены. В целом за выходные задержаны более 200 рейсов. Вечером 1 декабря в соцсетях пассажиры сообщали о многочасовых задержках, при которых их не выпускали из самолетов. Экс-глава РИА "Новости" Светлана Миронюк писала, что провела в самолете на Берлин более семи часов и экипаж отказывался вернуть пассажиров в терминал. По ее мнению, задержки рейсов вечером и ночью в "Шереметьево" были вызваны сбоем работы наземных служб, и в том числе закрытием неба для вылета частных и федеральных бортов после церемонии жеребьевки. Сходные версии выдвигали и другие пассажиры, объясняя отказ выпустить их в терминал нежеланием "Аэрофлота" тратить деньги на бесплатное питание и размещение в гостинице.



В "Аэрофлоте" поясняют, что командиры воздушных судов "постоянно ожидали от диспетчеров Шереметьево разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей, руление", и разрешение на запуск могли дать в любую минуту. В "Шереметьево" подчеркнули, что самолеты вылетали "в установленном порядке без приоритетов для участников жеребьевки", а действовать приходилось "в сложнейших метеоусловиях по фактической погоде и в рамках ограничений пропускной способности по вылету". К тому же Шереметьево — самый загруженный аэропорт РФ, и серьезное ухудшение метеоусловий в любом случае приводит к сдвигам в расписании.



Исполнительный директор "Авиапорт" Олег Пантелеев добавляет, что на аэродроме Шереметьево идут работы по строительству южного терминального комплекса и третьей полосы, в связи с чем часть рулежных дорожек заблокирована, и это "создает неразрешимые проблемы для работы в условиях пиковых нагрузок и интенсивных снегопадов" вплоть до завершения реконструкции. Успешное выполнение гораздо более интенсивной, чем сейчас, новогодней программы полетов, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от погодных условий. В свою очередь, аэропорты "Внуково" и "Домодедово" пока работают в штатном режиме.



Юристы отмечают, что теоретически последствия задержек для "Аэрофлота" могут быть серьезными: согласно Монреальской конвенции, к которой РФ недавно присоединилась, компенсация пассажиру за задержку международного рейса может достигать 344 тысяч рублей, однако эта сумма вряд ли будет выплачена, если задержка произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы или причин, не зависящих от перевозчика, в том числе из-за погодных условий. Формально, если рейс отложен уже после завершения посадки, пассажиру должна быть предоставлена возможность покинуть борт, однако самолет готовился взлететь в любое время, и фактически авиакомпания не приняла решения об отмене или переносе времени рейса. А массовый возврат пассажиров в аэропорт мог привести к реальному коллапсу, но уже в терминале. Начало зимы в Москве снова привело к серьезным проблемам с рейсами "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево". В начале декабря были отменены или задержаны до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах. Перевозчик объясняет задержки погодой и "инфраструктурными особенностями" аэропорта, а также "процедурой ожидания разрешения диспетчеров на запуск двигателей". Как отмечают эксперты, коллапс может ожидать столицу и на новогодние праздники. Об этом пишет "Коммерсант" Проблемы с рейсами "Аэрофлота" начались вечером 4 декабря . Тогда, с одной стороны, в Москве завершилась церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018, на которую в столицу прибыли десятки ключевых функционеров мирового спорта и звезд футбола, а с другой — Гидрометцентр объявил в регионе желтый уровень опасности: в этот день выпало до 20% месячной нормы осадков. По данным ТАСС, "Шереметьево" обслуживало всего 20 взлетов-посадок в час вместо стандартных 45, в других аэропортах проблем не было. По данным ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", с вечера 1 декабря и до утра 2 декабря в "Шереметьево" задержаны на два и более часов 50 рейсов, а в "Домодедово" и "Внуково" — по одному рейсу. Шесть рейсов в "Домодедово" ушли на запасные аэродромы.По данным "Аэрофлота", 1 декабря были задержаны около 40 рейсов, 2 декабря — 58 рейсов и 20 отменены. В целом за выходные задержаны более 200 рейсов. Вечером 1 декабря в соцсетях пассажиры сообщали о многочасовых задержках, при которых их не выпускали из самолетов. Экс-глава РИА "Новости" Светлана Миронюк писала, что провела в самолете на Берлин более семи часов и экипаж отказывался вернуть пассажиров в терминал. По ее мнению, задержки рейсов вечером и ночью в "Шереметьево" были вызваны сбоем работы наземных служб, и в том числе закрытием неба для вылета частных и федеральных бортов после церемонии жеребьевки. Сходные версии выдвигали и другие пассажиры, объясняя отказ выпустить их в терминал нежеланием "Аэрофлота" тратить деньги на бесплатное питание и размещение в гостинице.В "Аэрофлоте" поясняют, что командиры воздушных судов "постоянно ожидали от диспетчеров Шереметьево разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей, руление", и разрешение на запуск могли дать в любую минуту. В "Шереметьево" подчеркнули, что самолеты вылетали "в установленном порядке без приоритетов для участников жеребьевки", а действовать приходилось "в сложнейших метеоусловиях по фактической погоде и в рамках ограничений пропускной способности по вылету". К тому же Шереметьево — самый загруженный аэропорт РФ, и серьезное ухудшение метеоусловий в любом случае приводит к сдвигам в расписании.Исполнительный директор "Авиапорт" Олег Пантелеев добавляет, что на аэродроме Шереметьево идут работы по строительству южного терминального комплекса и третьей полосы, в связи с чем часть рулежных дорожек заблокирована, и это "создает неразрешимые проблемы для работы в условиях пиковых нагрузок и интенсивных снегопадов" вплоть до завершения реконструкции. Успешное выполнение гораздо более интенсивной, чем сейчас, новогодней программы полетов, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от погодных условий. В свою очередь, аэропорты "Внуково" и "Домодедово" пока работают в штатном режиме.Юристы отмечают, что теоретически последствия задержек для "Аэрофлота" могут быть серьезными: согласно Монреальской конвенции, к которой РФ недавно присоединилась, компенсация пассажиру за задержку международного рейса может достигать 344 тысяч рублей, однако эта сумма вряд ли будет выплачена, если задержка произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы или причин, не зависящих от перевозчика, в том числе из-за погодных условий. Формально, если рейс отложен уже после завершения посадки, пассажиру должна быть предоставлена возможность покинуть борт, однако самолет готовился взлететь в любое время, и фактически авиакомпания не приняла решения об отмене или переносе времени рейса. А массовый возврат пассажиров в аэропорт мог привести к реальному коллапсу, но уже в терминале.



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