NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
декабря
pda
Поиск
Архив

На главу подмосковной Власихи завели уголовное дело из-за махинаций со строительством детсада за 140 миллионов
5 декабря 2017 г. | Время публикации 17:57
Рубрики: Криминал, Областная инфраструктура  
 
Ольга Агафонова | Городской округ Власиха Московской области
Глава городского округа Власиха в Подмосковье Ольга Агафонова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Главное следственное управление СК по Московской области. Предметом расследования стала ситуация вокруг строительства детского сада стоимостью более 140 миллионов рублей.

В декабре 2011 года администрация Власихи заключила контракт с ООО "Фаворит Строй". Впоследствии фирма получила 134 миллиона рублей, хотя строительство не завершилось. Зная это, в декабре 2013 года Агафонова в личных интересах принудила руководителя администрации оформить справки о стоимости выполненных работ, а также разрешения на ввод и эксплуатацию детсада.

Чиновница также потребовала, чтобы муниципальное предприятие "Власиха Электросеть" завершило строительство своими силами. С первым подрядчиком договор был расторгнут в феврале 2014 года. Впоследствии Агафонова отчиталась подмосковному министерству строительного комплекса о полной готовности детсада. А "Власиха Электросеть" в результате действий чиновницы понесла убытки. Расследование уголовного дела продолжается. О мере пресечения для главы городского округа не сообщается.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.12.2017   20:16
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 5 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:35
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>