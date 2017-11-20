На главу подмосковной Власихи завели уголовное дело из-за махинаций со строительством детсада за 140 миллионов

Глава городского округа Власиха в Подмосковье Ольга Агафонова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает
Главное следственное управление СК по Московской области. Предметом расследования стала ситуация вокруг строительства детского сада стоимостью более 140 миллионов рублей.
В декабре 2011 года администрация Власихи заключила контракт с ООО "Фаворит Строй". Впоследствии фирма получила 134 миллиона рублей, хотя строительство не завершилось. Зная это, в декабре 2013 года Агафонова в личных интересах принудила руководителя администрации оформить справки о стоимости выполненных работ, а также разрешения на ввод и эксплуатацию детсада.
Чиновница также потребовала, чтобы муниципальное предприятие "Власиха Электросеть" завершило строительство своими силами. С первым подрядчиком договор был расторгнут в феврале 2014 года. Впоследствии Агафонова отчиталась подмосковному министерству строительного комплекса о полной готовности детсада. А "Власиха Электросеть" в результате действий чиновницы понесла убытки. Расследование уголовного дела продолжается. О мере пресечения для главы городского округа не сообщается.