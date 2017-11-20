На главу подмосковной Власихи завели уголовное дело из-за махинаций со строительством детсада за 140 миллионов Областная инфраструктура Рубрики: Криминал

Ольга Агафонова | Ольга Агафонова | Городской округ Власиха Московской области



В декабре 2011 года администрация Власихи заключила контракт с ООО "Фаворит Строй". Впоследствии фирма получила 134 миллиона рублей, хотя строительство не завершилось. Зная это, в декабре 2013 года Агафонова в личных интересах принудила руководителя администрации оформить справки о стоимости выполненных работ, а также разрешения на ввод и эксплуатацию детсада.



Чиновница также потребовала, чтобы муниципальное предприятие "Власиха Электросеть" завершило строительство своими силами. С первым подрядчиком договор был расторгнут в феврале 2014 года. Впоследствии Агафонова отчиталась подмосковному министерству строительного комплекса о полной готовности детсада. А "Власиха Электросеть" в результате действий чиновницы понесла убытки. Расследование уголовного дела продолжается. О мере пресечения для главы городского округа не сообщается. Глава городского округа Власиха в Подмосковье Ольга Агафонова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Главное следственное управление СК по Московской области. Предметом расследования стала ситуация вокруг строительства детского сада стоимостью более 140 миллионов рублей.В декабре 2011 года администрация Власихи заключила контракт с ООО "Фаворит Строй". Впоследствии фирма получила 134 миллиона рублей, хотя строительство не завершилось. Зная это, в декабре 2013 года Агафонова в личных интересах принудила руководителя администрации оформить справки о стоимости выполненных работ, а также разрешения на ввод и эксплуатацию детсада.Чиновница также потребовала, чтобы муниципальное предприятие "Власиха Электросеть" завершило строительство своими силами. С первым подрядчиком договор был расторгнут в феврале 2014 года. Впоследствии Агафонова отчиталась подмосковному министерству строительного комплекса о полной готовности детсада. А "Власиха Электросеть" в результате действий чиновницы понесла убытки. Расследование уголовного дела продолжается. О мере пресечения для главы городского округа не сообщается.



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